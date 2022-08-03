陸方明實彈演習鎖台3天！海、空航線全受影響　交通部緊急協調

記者陳家祥／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪團在3日下午離台，結束不到24小時的閃電拜訪。而裴洛西前腳剛走，中共解放軍邊宣布要在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖。對此，行政院3日晚間召開記者會宣布最新因應作為，交通部長王國材表示，已緊急協調鄰國空域，確保台灣空運安全順暢；海運部分也已經公告要避開演習的區域。

▲共軍「實彈演習」範圍超越1996年台海危機 部分侵犯台灣領海。（圖／翻攝微博）



交通部長王國材說，這3天的演習剛好把台北的飛航情報區全部佔滿，所以通過台北飛航情報區的18條航線都受影響，為了要確保機場能夠順利運作，今天也花了很多時間在溝通其他替代航路，包括跟日本福岡的飛航情報區，往北，也就是說往北美、東北亞的飛機，可以走那邊的航道。另外，往南的航道，菲律賓、馬尼拉的飛航情報區，這就是往東南亞、往南跑的如紐澳等路線。

王國材說，經過今天的溝通，整個航路、飛航情報區的交接點，都已經談好了，確保到台灣或是要從台灣出發的航機都有路線出去。民航局也已經跟相關的航空公司做宣導，讓他們知道狀況。

至於海運部分，王國材表示，由於海運沒有固定航線，是比較自由，在過去海運的處理方式就是避開演習的區域，這部分在今天中午時，航港局已經發布航船布告，告知所有船舶避免到該區域，透過各種宣傳系統外。漁船部分也都發布，明天開始的3天不要在這6個地區工作。

最後關於陸運部分，王國材說，主要是場站包括高鐵、高速公路等關鍵基礎設施，也跟相關主管單位傳達，全部重點巡查，尤其平常保全比較少的地方要特別檢查，包括空港、海港部分，在空港海港儲存倉庫，如果裡面有危險品，要特別注意，避免破壞造成爆炸等重大傷害。