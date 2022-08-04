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文博心測「馬祖的酒吧」高雄開箱！4款特調「老酒+紅糟」一次看

▲▼2022臺灣文博會「馬祖館」。（圖／食癮拾影提供）

▲2022臺灣文博會「馬祖館」以「眾霧釀島」為主題。（圖／食癮拾影提供）

記者林育綾／綜合報導

2022臺灣文博會在高雄開跑，為宣傳這場文創盛事，團隊策劃「文博旅伴召集令」心理測驗在上週發酵爆紅，許多人測驗結果也獲得適合參觀「馬祖的酒吧」建議，讓許多人紛紛好奇。今（4）日揭曉文博會的「馬祖館」，以「眾霧釀島」為主題，除了重現籠罩島嶼的霧色，還開賣4款充滿馬祖味的特調飲品。

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今年文博會有兩大展區，其中位於高雄流行音樂中心的「文化策展區」主題館在8月5日率先開跑，主題館規劃了「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰菓室」三大主題；另外還有城市串連的「嘉義館」、「馬祖館」兩大地方館，以及「工藝館」和「響應館」等。

▲▼2022臺灣文博會「馬祖館」。（圖／食癮拾影提供）

▲「馬祖館」帶領觀眾在深黑戰地隧道、迷濛帶狀島嶼，感受多元馬祖。（圖／食癮拾影提供）

而「馬祖館」由馬祖青年邱筠、蔡沛原共同策劃，以「眾霧釀島」為主題，帶領觀眾在深黑戰地隧道、迷濛帶狀島嶼，感受多元馬祖，展館主打五感體驗，沉浸馬祖航海光影、時代香氣、島嶼聲音、民眾物件，遊歷黑暗至光明的馬祖變遷過程。

馬祖館一入場，就重現戰地空飄氣球，引領觀眾重返馬祖戰地時期，觀展者可隨機取得空飄文宣，感受時代賦予的角色命運。空間以暗黑、霧島、曙光色調打造，重現籠罩島嶼的霧色，而迂迴繞行的展場動線，如同環繞帶狀島嶼的海岸線，讓觀眾在輾轉迷航間，重新感受漁民、船員、軍人漫遊的探索體驗，仿若游移在人文與自然景致的馬祖。

▲▼2022臺灣文博會「馬祖館」。（圖／食癮拾影提供）

▲觀展者可隨機取得空飄文宣。（圖／食癮拾影提供）

霧中的島嶼灣澳，採集來自馬祖四鄉五島元素，與地方共創馬祖列島能量，象徵戰地形成「馬祖共同體」的歷史命運。展品動員各地馬祖人協力，將馬祖物件轉換成新元素的「眾物」，料理調味料、廟宇樂器、承酒器皿、養殖產物，轉譯出島嶼日常中的生活，讓觀展者迷航灣澳蒐集與拼湊馬祖樣貌，體驗馬祖獨特性。

▲▼2022臺灣文博會「馬祖館」。（圖／食癮拾影提供）

▲直送馬祖的昆布來高雄文博會展館，成為展區藝術裝置，展品動員各島馬祖人協力島嶼物件創作。（圖／食癮拾影提供）

另外「馬祖酒吧」開賣4款特調飲品，讓民眾透過調酒品嚐「馬祖式微醺」。由旅台的馬祖調酒師黃懷民研發，從霧釀島的顏色發想3款酒特調、1款無酒精飲料，包括「外公日記」從老酒與紅糟調製馬祖漁島懷舊風情；「大兵日記」以馬祖高粱、巧克力為基底，感受當兵的淬煉；「航海日誌」透露海洋風情；「馬祖晨光」是無酒精飲品，馬祖金銀花茶為基底，凸顯童年的記憶滋味的翻轉創新。

▲▼2022臺灣文博會「馬祖館」。（圖／食癮拾影提供）

▲馬祖酒吧開賣4款特調。（圖／食癮拾影提供）

除了空間色調、展品裝置、光影等視覺體驗轉換，策展人也攜手策展團隊「圖亞圖創意工作室有限公司」以多元感官體驗馬祖館，採集地方聲音領航回返馬祖時代故事、地方創作，讓民眾探身漫遊馬祖，並與伊日生活合作打造嗅覺體驗，邀請馬祖在地品牌豐富味覺體驗。

馬祖館每日開放3場不同角色敘事的體驗導覽，展館化身劇場舞台，上演島嶼不同角色生命史。演員成為敘事導覽員，展演馬祖人們島嶼故事，引領民眾穿梭馬祖氛圍與作品互動，在沈浸馬祖時空中，釀造出產感官體驗後的馬祖。

2022臺灣文博會「文化策展區」
地點：高雄流行音樂中心
開放時間：08.05(五) - 08.14 (日) 每日 10:00 - 18:00

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