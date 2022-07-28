阿彌陀佛姐遇勁敵！西門町PK哈雷路亞「中西大戰」　網一看全挺她

記者朱祖儀／綜合報導

你有在路上遇過她嗎？一名婦人經常在台北街頭宣揚佛法，會邊騎著腳踏車，邊唱自己改編的「阿彌陀佛歌」，被稱為「阿彌陀佛姐」。不過她近來到西門町的時候，似乎遇到勁敵，對方不停唱著「哈雷路亞」，還邊跳舞挑釁，不過她不甘示弱地迎戰，繼續唱著自己的歌，不少網友看到後全都笑翻了。

▲男子看到阿彌陀佛姐之後，大唱「哈雷路亞」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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一名網友在臉書「爆廢公社」分享影片，看到阿彌陀佛姐騎車到西門町的時候，有男子直接在路上唱起了「哈雷路亞」，還邊唱邊跳到對方身邊對尬，挑釁意味濃厚。不過阿彌陀佛姐也不是省油的燈，即使面對強勁的敵人，仍中氣十足地唱著自創的歌曲，絲毫沒有敗下陣來。

▲男子挑釁阿彌陀佛姐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少人看到後紛紛笑說，「所以兩個是要結拜還是在一起？」「兩股無形力量的碰撞」、「一起組團吧～五月天可以引退了」、「完美的宇宙和音，感恩兩位一起歌頌」、「台灣西門巔峰對決嗎」、「從一開始的針鋒相對，到後面的絲絲入扣，聽了三次，太好笑」、「中西合併組團了啦」、「請高手混音Re-mix音樂」、「世紀之戰」、「笑死，去西門町都沒遇到，下次去朝聖」。

但也有人留意到男子唱歌的時候，口罩拉到下巴，並沒有遮住口鼻，表示「阿彌陀佛贏了！人家還知道口罩要戴好」、「我不在意宗教對決，但戴好口罩很難嗎」、「光是你不遵守防疫規範就輸慘了」、「這局應該是哈雷路亞輸，口罩沒戴好」、「口罩戴好啊，警察先生開罰阿雷路亞」。

▲不少台北民眾都遇過阿彌陀佛姐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

事實上，過去曾有許多台北民眾曾遇過「阿彌陀佛姐」，她改編的曲目非常多，包含《兩隻老虎》、《小蜜蜂》、《生日快樂》，還有聖誕歌曲《Jingle Bell》等多個版本。據《自由時報》報導，「阿彌陀佛姐」本名是高美玲，原本是一名藥師，某天看電視轉到佛法頻道時，「不知不覺有一股力量牽引著我」，便將藥局收掉，開始吃素、研讀佛經，還發願要「渡眾生」，所以才開始到處傳唱自創的「阿彌陀佛歌」。