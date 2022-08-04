嬤報警「兒子又在吸毒」　5歲孫吸二手毒菸...頭髮驗出安非他命

▲李姓夫妻吸食安非他命，導致同房的年幼兒子也吸進毒氣，涉嫌妨害幼童發育罪。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市李姓男子和陳姓妻子，時常在家中自顧自地吸食安非他命，導致同房不到5歲的兒子也吸入毒氣，警方接獲通報，轉知社會局介入，將男童另行安置，並採集男童頭髮驗出有安毒反應，台北地檢署4日依家暴防害幼童發育罪，將李男和陳姓妻子起訴。

據了解，李男本來就有毒品前科，和陳姓妻子育有2個兒子，2021年8月間，李男和妻子又在新北市新店區的家中吸食安非他命，李男的母親看不下去，決定大義滅親，打電話報警「兒子又在吸毒」，警方前往，發現充滿安毒味道的房內，除了李男夫妻，還有2人不到5歲的兒子也在。

新北市社會局接獲通報，前往將男童帶走，另行安置並安排就醫，結果不但在男童頭髮裡，驗出含有安非他命毒品成分，男童還被診斷出，疑因長期吸到父母呼出的安毒二手菸，導致發展遲緩，李男坦承夫妻倆都會直接在兒子身邊吸毒，陳姓妻子則狡辯先前懷孕產檢時，沒被告知吸毒會影響孩子發育。

檢察官調查後，認定這對毒夫妻涉嫌《刑法》妨害幼童發展罪，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並請法官依《兒少法》加重其刑二分之一。