人夫喊「X死你」！小三嬌嗔：不行～會壞掉　正宮見極樂對話崩潰

▲人夫外遇，與小三到摩鐵激戰，正宮見到鹹濕對話崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名已婚外送員與一名舞蹈老師發生婚外情，兩人不僅相約摩鐵激戰，更互傳鹹濕對話，內容提及，「想捅死你」、「一次次的把你升上天」、「好想舔」等。正宮事後發現兩人的極樂對話當場崩潰，氣得對兩人提告求償。法院審理後，認定兩人侵害正宮配偶權，判決兩人須連帶賠償20萬元。

正宮指控，她與丈夫2017年婚後育有兩名子女，但沒想到才結婚三年，丈夫就突然性情丕變，並逐漸對她冷淡，甚至不再給予她家庭生活費用，直到2021年8月間，她查看了丈夫的通訊軟體，才發現丈夫出軌，她因此大受打擊。

正宮表示，丈夫事後有簽下切結書，坦承自己曾與小三到摩鐵發生性行為，但事後卻仍與小三有所聯繫，顯見兩人對於破壞她婚姻關係一事毫無悔意，因此決定對丈夫及小三提告求償。

法院審理時，小三矢口否認姦情，辯稱自己與人夫是玩線上遊戲認識的網友，並沒有深交也沒有見過面，僅利用通訊軟體聯絡交流遊戲心得。她認為，人夫是因為邀約見面被拒絕才挾怨報復，對正宮佯稱曾與自己發生性行為。不過，人夫當庭承認正宮所有指控，當場打臉小三所述。

此外，法官在審理時勘驗對話紀錄，發現兩人的對話紀錄中，人夫曾對小三說，「最後用老二再吃一次」、「想要捅死你」、「我想看你在我懷裡浪的樣子，我想要一次次的把你升上天」、「我要你當我專屬玩具」、「我要你，女人，我要你的全部」、「好想舔」等，小三也回覆，「好壞，親愛，我濕掉了，別說了」、「嗯，我快不行了，好想要」、「不行，拜託，我快受不了了，想要，想要」等。

法官認為，人夫與小三的對話可以發現，小三多次稱呼人夫「親愛的」，且兩人的對話多事充滿挑逗，且具有性暗示的內容，再加上人夫也已承認兩人關係，很明顯兩人的對話已經超越一般普通朋友的交往分際，嚴重侵害了正宮配偶權，最終判決兩人須連帶賠償正宮20萬元。全案可上訴。