不甩恫嚇！裴洛西用行動挺台　謝長廷盛讚：果敢政治家

▲駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

文／中央社

駐日代表謝長廷昨（3）日應邀在日本執政黨自由民主黨（自民黨）外交部會演說時，對於美國眾院議長裴洛西訪台一事表示，在嚴厲威脅下，她仍堅持訪台，可說是果敢的政治家。

謝長廷在臉書（Facebook）發文表示，3日受邀出席自民黨外交部會的台灣政策小組、太平洋島國政策研究小組，這是由自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久和參議員堀井巖共同主持，就相關議題進行討論，他致詞並由駐日代表處副代表蔡明耀進行簡報。

對於裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚搭專機抵達台灣訪問，引起中國反彈一事，謝長廷表示，中國愈施壓，世界就愈關心台灣，他相信將有更多世人了解並支持台灣。

他認為，裴洛西是肯定台灣民主的好友，歡迎裴洛西訪台。對於裴洛西還呼籲世人要支持台灣，他心存感激。

謝長廷還說，被主持人問及對裴洛西訪台一事的看法，他認為，裴洛西強調台灣民主政體必須受到尊重，在嚴厲威脅下仍堅持訪台，可說是果敢的政治家，他個人非常欽佩。

謝長廷在演說時也提到7月8日遇刺身亡的前首相安倍晉三。他認為，安倍有先見之明，倡議「自由開放的印度太平洋」，對於安倍的辭世表達哀悼。

佐藤正久在會議致詞時表示，裴洛西訪台，展現美台的連帶關係，這點至為重要。

這場討論會有近40位國會議員參加，與會者都很關心裴洛西訪台一事，會中也邀請日本外務省（外交部）與防衛省（國防部）官員列席報告。