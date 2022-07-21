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高雄特教生遭師暴打「不想活了」　校方竟稱：別讓老師沒工作

▲▼高雄特教生遭師暴打不想活了，校方竟稱：老師50幾歲別讓他沒工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲人本教育基金會控訴學校，寧可讓學生被拳打腳踢，也不讓老師沒工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓特殊學校高職部陳姓導師被家長指控，從一年級時經常對某位曾被他稱為「班上最聰明的學生」施暴，家長陪同到校時，也多次目睹陳老師以拳頭對該生揍胸、打頭，學生更悲吐害怕學校，不想活了。家長控訴後，沒想到校長安撫表示「老師五十幾歲了，不要讓他沒工作」，以此說服家長不要追究。

這名特教生控訴遭陳老師拳打腳踢，甚至呼巴掌，導致他的眼鏡掉落，趁著彎腰撿眼鏡時，老師又打他後頸，導致他直接撲倒，下巴撞到地板。家長得知後向老師反應「孩子心臟不好、不要打」，沒想到陳老師卻回「你太寵了啦！」

學生回家後，不斷哀號、全身疼痛，且一直昏睡不醒，家長很擔心只好帶去就醫，醫師檢視傷勢後，馬上通報兒虐。之後，該生陸續出現情緒低落焦慮、害怕去學校、常做惡夢和撞頭自傷行為等「創傷後壓力症候群」癥狀，更向父母悲吐很害怕學校，不想活了。

▲▼高雄特教生遭師暴打不想活了，校方竟稱：老師50幾歲別讓他沒工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄特教生遭師暴打不想活了，驗傷報告。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄特教生遭師暴打不想活了，校方竟稱：老師50幾歲別讓他沒工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

家長因有人情壓力，擔心跟學校投訴之後，孩子會被打得更慘，想轉學也不知道有哪個學校願意收，只好一再隱忍，更曾拜託陳老師「不要太過分！如果受不了會帶去驗傷」委屈求全一年多，卻毫無作用。

事後校長出面安撫家長表示：「老師五十幾歲了，不要讓他沒工作，給個機會，學校會讓老師請假半年，之後當行政，學生畢業前不會被他教到。」以此說服家長不要追究。但由於此案由醫院主動發現疑似兒虐事件，依法通報社政單位，因此逼得學校啟動校事會議調查處理。

學校在今年2月表示「查無陳老師有違反教師法情況、應予結案」，經教育局退回，要求重新調查；然而查到5月，學校依舊認定「查無違法」，再次被教育局退回，要求重新調查中。

▲▼高雄特教生遭師暴打不想活了，校方竟稱：老師50幾歲別讓他沒工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲人本基金會針對此事件提出訴求，要求學校應立即解聘兒虐老師。（圖／記者賴文萱翻攝）

日前，高雄市社會局以醫院開立的診斷證明「後頸和胸部疼痛、左前脛鈍挫傷」和心理衡鑑報告「對學校老師的不當管教事件，量表顯示呈現較明顯的創傷後壓力症狀傾向」，認定行為違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，對陳老師開出兒虐罰單。因此，學校必須召開教評會審議陳老師是否適任。

據悉，陳老師是慣犯，多年前曾因體罰被記過在案。人本基金會針對此事件提出訴求，依據《教師法》第14條第1項第11款「行為違反相關法規，經學校或有關機關查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要」規定，學校應立即解聘兒虐老師。

另外，人本基金會也要求，校長督導無方已有錯在先，特教生受害後竟還唬弄家長，一味保障老師的飯碗，意圖吃案，明顯為不適任校長，應予懲處。

▲▼高雄特教生遭師暴打不想活了，校方竟稱：老師50幾歲別讓他沒工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲人本教育基金會向校方遞交陳情書。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，校方表示，有關陳師不當管教事件，其相關調查程序本校按照；高級中等以下學校校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法之規定，成立校事會議及調查小組處理。一切依相關法定程序辦理中，目前本案校內再次調查已進行完畢，調查結果將陳核教育局審查。本案依法行政處理，並無師師相護之情形。

高雄市教育局則重申，絕不姑息寬貸，要求學校徹查依法懲處，後續若調查屬實，有造成學生嚴重身心侵害，將依高級中等以下學校解聘不續聘停聘或資遣辦法，移請教評會審議解聘之必要處分。

教育局已請學校主動關懷、輔導學生，提供必要協助，納入學生之個別化教育計畫，並加強該師正向管教知能；另查該特教師於今年3月至6月申請侍親留停，110學年度第二學期均未與學生接觸。

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特教生特殊學校兒虐

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