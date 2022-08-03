七夕不知道該送什麼？3C通路盤點7款高CP值手機

▲紅米10C。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

浪漫七夕禮物很重要，傑昇通信盤點七支預算在萬元內的機型，最適合幫另一半換機，舉凡紅米、vivo、三星及OPPO等熱銷品牌手機等等推薦清單，提供消費者參考，讓情人們省荷包，也能傳達心意。

傑昇通信表示，3C產品向來是送禮的首選，除了實用外，又以使用頻率最高、能提昇幸福感的手機為優先，挑一款辨識度超高的手機，就選搭載億級像素主相機的紅米Note 11 Pro 5G，擁有6.67吋大螢幕，5千mAh大電量和67W超級快充，超越同級旗艦的規格，價格再降2,409元。

▲七夕高CP值手機。（圖／傑昇通信提供）

再來就是主打顏值和拍攝的OPPO Reno 7Z，6,400萬畫素的主相機可透過演算輸出億級畫素的照片，相機模組具備RGB雙星軌呼吸燈，自拍自帶美顏效果，適合愛拍照的女孩，且原價12,900元，現在購機最高省4,700元；若要挑選輕薄長續航的平價機，首推OPPO A77，不僅升級電量與閃充，雖是萬元以下手機卻擁有質感外觀，現在入手再給最高22%的現折優惠。

全台熱銷的三星Galaxy A53（8GB/128GB）萬元有找，只要9,090元就能入手，購機再送25W快充通用型旅充，此外，IP67防水防塵功能下放到A3X系列機種的A33（8GB/128GB），七夕情人節下殺62折，只要7,990元。