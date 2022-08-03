警大生夜闖學妹房間扯她棉被　被逮竟說：沒看過女宿長怎樣

▲中央警察大學1名男畢業生因為「好奇心」溜進女生宿舍，還亂拉學妹棉被，遭法院判拘役55日，緩刑3年，並繳罰金5萬元。（圖／翻攝Google Maps）



記者蔡怡萍／桃園報導

一名警察大學應屆徐姓畢業生，某天夜深人靜之時偷跑進學校女宿，又亂開寢室門，扯了1下學妹的棉被後逃離，學妹驚醒並向學校反映，而徐男被逮後竟說只是出於好奇「不知道女生宿舍長怎樣」，桃園地院依無故侵入他人建築物罪，判處拘役55日，審酌他與學妹達成和解，予緩刑3年，且須向公庫支付5萬元，可上訴。

根據判決書，23歲徐男從警察大學畢業後留在學校溫書，2021年6月17日凌晨4點半，他竟偷偷摸摸溜到女生宿舍，又隨機拉開房門，見1名學妹在床上熟睡，竟徒手拉扯她所蓋的棉被後逃逸，學妹被突如其來的舉動嚇醒，並通報校方展開調查，調閱監視器後很快將徐男逮捕到案。

徐男對於犯行坦承不諱，他也自述只是因為在校期間「從來沒看過女生宿舍長怎樣」，出於好奇才闖進去，事後非常後悔衝動做出這種事，也對學妹表示歉意。

桃園地院認為，徐男是中央警察大學畢業生，已無進入學校宿舍的權限，又未經同意侵入女宿，足見法治意識薄弱、未尊重他人權利；惟念徐自白犯行，尚有悔意，且已與學妹達成調解，而校方無與其和解意願，衡量後依無故侵入他人建築物罪，處拘役55日，可易科罰金，緩刑3年，需向公庫支付5萬元，仍可上訴。