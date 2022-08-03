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棉花田推出吳寶春獨家研發經典好吃麵包　雙北天天新鮮開賣

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲棉花田生機園地攜手吳寶春麥方店 推出聯名麵包。左起棉花田生機園地總經理黃昭明、棉花田生機園地創辦人翁湘淳、烘焙達人吳寶春。（圖／棉花田生機園地提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人對於飲食的需求格外講究，有機、環境友善、少負擔成為趨勢，加上現代小家庭和個人飲食比例越來越高，消費習慣有了很大轉變，「好吃但高負擔、俗擱大碗」的模式漸漸不再是主流，知名有機通路棉花田生機園地就看準健康美味、份量適中消費趨勢，與世界麵包冠軍吳寶春聯手推出「棉花田限定」solo size麵包，6款人氣商品除了有暢銷的「不老生吐司」之外，還有麵包、餐包、蛋糕等，全面進軍棉花田52家雙北門市，天天新鮮開賣。

棉花田總經理黃昭明表示：「棉花田的客層過去以家庭為大宗，有鑑於現代人口結構比例已逐步變化，棉花田一直計畫進軍小家庭及個人飲食的消費市場，進一步觀察銷售狀況發現台灣人愛吃麵包，因此便透過與世界冠軍吳寶春師傅的合作，將新鮮手作優質麵包引進棉花田，希望雙品牌的合作能吸引喜歡吳寶春麵包的消費者進到棉花田門市。」

為了符合市場趨勢，吳寶春獨家針對棉花田生機園地製作出solo size的版本，研發過程也相當不容易，「吳寶春麵包首次嘗試這樣的合作模式，經過一年多的研發改造，雙方一起努力克服執行上的難度，很開心能讓消費者在這麼好的通路來認識吳寶春麵包。」身為善用在地食材的冠軍麵包師傅，吳寶春更強調自己也相當認同棉花田的品牌理念，未來吳寶春麥方店也將開設棉花田的有機商品食材專區，藉由雙向合作，一同推廣健康有機的飲食觀念。

這次開發的solo size品項中，樣樣都屬吳寶春師傅的經典作品！有「麵包界的愛馬仕」之稱的「不老生吐司」，適中份量符合小家庭飲食習慣，還有使用燕麥奶、無乳糖的燕麥奶生吐司，首發檔期中更推出在世界麵包大賽中獲獎的「荔枝玫瑰麵包」、「酒釀桂圓麵包」，除此之外，不加一滴水製成的鬆軟「雲生蛋糕」和滿滿香濃起司的「穀物起司餐包」都能在棉花田生機園地雙北門市買到，讓喜愛吳寶春麵包的消費者有更多選擇。

棉花田生機園地創辦人翁湘淳分享：「帶領消費者認識健康有機生活、友善環境，一直是棉花田創立三十多年來的品牌初衷，機緣下認識了吳寶春師傅，深談後發現雙方對於友善環境健康生活的觀念上相當契合，便開啟了這次合作。」透過新鮮適中份量的飲食消費倡議，提供消費者更加便利、少負擔的消費選擇。

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲6款吳寶春麵包即日起上架棉花田52家雙北門市。

即日起全台52家雙北棉花田門市都能買得到solo size的吳寶春麵包，未來也會定期推出新的麵包品項，吳寶春麥方店也將運用棉花田生機園地的有機食材推出通路限定款品項，以後買麵包不再擔心高油高糖會對身體造成負擔，世界級的健康美味－吳寶春麵包solo size就在棉花田生機園地。

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲不老生吐司（290g_售價$99）

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲荔枝玫瑰麵包（240g_售價$120）

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲酒釀桂圓麵包（240g_售價$120）

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲燕麥奶生吐司（265g_售價$120）

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲雲生蛋糕（240g_售價$185）

棉花田擁抱世界冠軍，推出六款吳寶春獨家研發與經典熱銷好吃麵包，天天新鮮開賣！（圖／業者提供）

▲榖物起司餐包（56g_4入_售價$99）

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