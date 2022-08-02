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大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西讓微博留言大崩潰　悲憤喊「竟然真的敢降落」

記者趙蔡州／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間10點43分抵達台灣台北松山機場。「裴洛西降落台灣」消息經報導後，中國網友紛紛在微博留言，「支持國家的一切決定」、「相信國家」、「打不打都要力挺中國」，甚至還有人崩潰說「襪操，竟然真的敢降落」。

針對裴洛西降落台灣，許多中國網友在微博說，「看解放軍的了」、「相信祖國，支持祖國」、「相信祖國，這個時候，打不打都要力挺中國，加油加油我的國」、「打的一拳開，免得百拳來」、「祖國一點都不能少，如果打起來，祖國必勝」。

也有不少網友崩潰說，「襪操，竟然真的敢降落」、「灣灣先別高興的太早，這件事情會成為導火索」、「裴洛西準備要洗洗睡了，大家也可以洗洗睡了，根本什麼都沒發生」、「真的是奇恥大辱啊，只抗議有什麼用」、「都降落了，所以還打不打啊」。

▲▼裴洛西抵台。（圖／翻攝外交部直播）

▲裴洛西抵達台灣讓不少中國網友崩潰。（圖／翻攝自外交部直播）

裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團訪問亞洲各國，並於2日晚間10點43分抵達台灣松山機場，隨即驅車前往下榻的君悅飯店。根據規劃，裴洛西一行3日將展開拜會行程，預計將拜訪立法院、總統蔡英文以及景美人權園區等，接著隨即搭機離台，短短停留台灣不到1天時間。

▼中國網友悲憤喊「襪操，竟然真的敢降落」。（圖／翻攝自微博）

▲▼微薄網友崩潰。（圖／翻攝自微博）

▲▼微薄網友崩潰。（圖／翻攝自微博）

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