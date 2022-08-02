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兩廳院首推「盲鳥票」最受歡迎議題曝光！秋天藝術節開跑

▲▼兩廳院2022秋天藝術節。（圖／國家兩廳院提供）

▲無獨有偶工作室劇團《搞砸的那一天》帶來8段以死亡為題的社會邊緣人故事，兩廳院2022秋天藝術節登場。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

兩廳院即將舉行第二屆秋天藝術節，先前首度推出「秋天盲鳥票」活動，在創作者、節目類型、演出時間未明條件下，邀觀眾依據自己最感興趣的議題做選擇，而其中「思想解放」議題獲得近半數民眾的青睞。此次規劃7檔節目，共47場演出，10月14日～11月27日帶領觀眾進行一場思辨之旅。

兩廳院第二屆秋天藝術節以「為明日而行動」(Act of Tomorrow)為核心策展精神，從社會議題出發，橫跨亞、歐及北美，超過16個不同國家的場館與創作者聯合，除了7檔節目，還有7檔演後座談、7檔跨界對談，邀請各領域的意見領袖(KOL)與創作者交流。

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7檔節目分別涵蓋了「社會認同、女性自我實現、身心失衡、轉型正義、公眾參與、思想解放、環境正義」等7種議題及面向，其中最能體現對話與討論精神的線上互動節目《理想之城》，以「公眾參與」為核心，取得加拿大溯流劇團(Re:Current Theatre)獨家授權、臺灣團隊在地化為中文版本，結合策略桌遊與劇場形式，邀請觀眾打造理想中的烏托邦。

《寫給滅絕時代》為兩廳院今年加入永續劇場聯盟(Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift，簡稱STAGES)的國際共製節目，為瑞士洛桑劇院(Theatre Vidy-Lausanne)與歐洲12個劇場共同發起的計畫，兩廳院為亞洲唯一受邀結盟劇院，延續場館的永續思維及共融理念，提倡「環境正義」。

而兩廳院自製節目《先行：無框的靈魂》則討論「思想解放」的意義，攜手多位音樂家、台北室內合唱團、演出構作林煒傑及導演吳子敬，以有別於傳統的古典音樂會形式，結合劇場元素，呈現音樂家對思想的追尋與突破如何呼應時代背景。

首演即引起廣大關注的《非常上訴》，透過「轉型正義」開啟對話，狂想劇場導演廖俊凱以虛擬法庭形式，邀請觀眾擔任國民評議團進行投票，反思臺灣長達38年的戒嚴法，是否具有正當性。

《搞砸的那一天》則以「社會認同」為出發點，無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音首度與音樂家王榆鈞合作，帶來8段以死亡為題的社會邊緣人故事。

曾任職以色列巴希瓦現代舞團、現活躍於國際舞壇的編舞家李貞葳與匈牙利獨立藝術家法庫亞．佐坦 (Vakulya Zoltán)，以《崩-無盡之下》反映現今高成就社會期待下的低自我關照，直視人們不可避免的「身心失衡」議題，探討人心敏感又脆弱的精神狀態。

探究「女性自我實現」的編舞家余彥芳，則透過《四媽俱樂部》邀請成為母親的舞蹈系同窗重返舞臺，思考臺灣女性在自我、​​家庭及職涯之間可能存在的共同處境。

▲▼兩廳院2022秋天藝術節。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院2022秋天藝術節，7檔節目分別結合7個社會議題。（圖／國家兩廳院提供）

此外，這次特別與大台北地區的獨立書店包含​​春秋書店、浮光書店、水牛書店、微貳讀冊、飛地書店、青鳥書店合作，推出「秋天藝術節選書展」及推薦書單，並與《報導者》合作，將藝術理念結合深度報導，推出特刊，共享思辨及倡議的理念與價值。

而先前首度規劃「秋天盲鳥票」活動，在創作者、節目類型及演出時間未明的條件下，邀請觀眾依據自己最感興趣的議題做出選擇，為期一週即吸引近千人參與，其中「思想解放」議題獲得近半數民眾的青睞，而「環境正義」議題則相對缺乏關注。

兩廳院表示，從節目、活動甚至相關合作，都是希望藉由秋天藝術節，啟動觀眾向外探求的行動力，從單純的觀看，到實際參與發聲、成為開啟討論及創造話語權的角色，甚至成為節目共創的一部分。

由國家兩廳院主辦，2022秋天藝術節將在10月14日～11月27日於國家兩廳院及線上平台登場，即日起開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點正式啟售。

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