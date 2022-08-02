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社會 社會焦點 保障人權

冷氣插頭沒拔..弱智盲女燒成焦屍！親姊過失致死被訴　無罪理由曝

記者郭玗潔／台中報導

台中一全盲、行動不便又弱智的42歲女子在住處燒成焦屍，檢方依過失致死等罪嫌起訴住在她隔壁的胞姊鄭女，認為她作為房屋的管理人，卻放任妹妹家的冷氣機老舊，不更換線路或拔下插頭導致大火，沒有盡到維護房屋安全的義務，不過經台中地院審理，發現失火的房子是鄭女父親所有，鄭女只是照顧妹妹而會進出該房，對房子並無實際管領、支配或控制權限，且火災前屋內電器並無異狀，鄭女也沒能力察覺屋內任何電器有短路的可能，判處鄭女無罪。

▲台中市太平區永豐路一處民宅因電器線路短路引發大火，一全盲弱智女子被燒成焦屍。（圖／台中市消防局提供）

判決書指出，鄭女為了照顧眼睛失明、行動不便且弱智的親妹妹，將自己住處隔壁的9號房屋留給妹妹和外籍看戶阿莉(化名)居住，且兩家留有相連的通道。去年3月1日凌晨3點半，因9號房1樓客廳有電器電源配線短路，引燃周邊可燃物，火勢一發不可收拾，阿莉恰好起來上廁所，發現失火後雖急忙到鄭妹房內協助逃生，但因現場混亂，2人在火場失散，阿莉先行逃離火場並叫醒隔壁的鄭女，2人立即通報消防隊，但當消防人員衝入火場找到倒臥在2樓房間床上的鄭妹時，她已全身嚴重燒灼且體表碳化，明顯死亡。

檢方認為，鄭女為9號房屋的實際管理人和使用人，有維護設備安全的義務，卻沒注意客廳東南側直立式冷氣機已購置10年以上，電源配線老舊有短路的危險，既未更換冷氣機，也沒進行電線整修，或至少將長期無人使用的電器拔除插頭，導致冷氣電線短路引起火災，奪走一條人命，依過失致死等罪嫌起訴鄭女。

全案審理時鄭女則表示，她與妹妹居住的2間房屋都歸父親所有，她因那段期間跟先生有離婚和監護權問題，所以父親讓她回去暫居在隔壁，她平常會去隔壁照顧妹妹，但並非9號房屋的管理使用人，就算要判她有罪，也請法官考量她已替父親付清賠償金，能給予緩刑。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

法官查看火災現場鑑定書，依證據僅能證明房屋起火原因為1樓客廳東南側附近，有某電源配線短路，不能證明是檢方所說的直立式冷氣電線有短路情況，所以也難說是冷氣的插頭未拔除或電線壞損導致短路，引燃周邊可燃物造成火災。

法官認為，鄭女雖在偵訊時稱「9號房屋平常由我管理」等語，但鄭女並未居住在該房屋，平常也只是基於父女情誼，聽父親指示幫忙房屋的修繕事宜，父親並未授權或委任她管理9號房屋，她也沒因此領到報酬，難認鄭女有保證人地位。另外，阿莉在歷次調查中均無提到9號房屋內的電線或電器有何異狀，本案也無證據顯示發生火災前，屋內本身配電線路、設備電線或電器有壞損、異常而需檢修等情形，就算鄭女偶爾使用房內的設備，也沒能力察覺有設備或電器電線有短路可能，判處鄭女無罪。

▲▼ 。（圖／台中市消防局提供）

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