涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

▲郁慕明遭控藉著打造位於中國東北的社區建案，吸金數千萬美元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原來，郁慕明不願找專業經理人治理公司，一昧任用親信，導致營運不佳，房子蓋好也賣不掉，又必須支付員工薪水及日常開銷，所以開始向銀行借錢，惡性循環下，最後連稅都繳不出來，還欠了員工6個月薪水。

C先生說：「後來公司被中國政府列為黑名單，有5、6個台灣股東都不願意繼續做，當時我剛好退休，大家就推舉我擔任香港公司代表，並以大陸公司董事的身分出面處理這團亂子；我當時已經出資300萬美元（約新台幣9千萬元），還認購當地的房子，想說總要有人管，便死馬當活馬醫接下爛攤子。」

▲新黨黨員C先生（圖）出面指控郁慕明利用黨主席身分，向黨員吸金詐騙。



C先生治理公司約2年，還了銀行約人民幣5千萬元（約新台幣2億2千萬元），還把積欠政府的稅繳清，連員工薪水也補發4個月，並再加發1個月獎金，眼看公司即將起死回生，甚至還有其他公司願意代銷他們的建案，股東們樂不可支，但郁慕明卻不高興了。

▲郁慕明（中）向股東聲稱，他在對岸政商關係好，他任董事長可當公司門神。圖為2021年郁慕明以新黨榮譽主席身分，召開記者會。

C先生回憶說，他向股東報告後，郁慕明竟說：「為何要找人幫忙代銷？我就可以處理！」後來郁又私下找股東開會，告訴大家：「C先生不能再做董事，因為有連署信指控他是台獨分子，如果他繼續做董事，公司的財產很可能會被政府沒收！」幾天後，郁就要C先生交出香港公司的大小章。

▲郁慕明公司開發的建案位於中國東北，目前因投資糾紛引發訴訟。

為了避免造成其他股東困擾，C先生在2019年底主動辭職，至此股東們仍未對郁慕明產生懷疑，直到郁找來的2名心腹因故與郁反目成仇，其中一方將內部資料交給C先生等人，股東們才驚覺可能受騙。



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