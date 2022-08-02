　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

郁慕明遭控藉著打造位於中國東北的社區建案，吸金數千萬美元。（讀者提供）

▲郁慕明遭控藉著打造位於中國東北的社區建案，吸金數千萬美元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

原來，郁慕明不願找專業經理人治理公司，一昧任用親信，導致營運不佳，房子蓋好也賣不掉，又必須支付員工薪水及日常開銷，所以開始向銀行借錢，惡性循環下，最後連稅都繳不出來，還欠了員工6個月薪水。

C先生說：「後來公司被中國政府列為黑名單，有5、6個台灣股東都不願意繼續做，當時我剛好退休，大家就推舉我擔任香港公司代表，並以大陸公司董事的身分出面處理這團亂子；我當時已經出資300萬美元（約新台幣9千萬元），還認購當地的房子，想說總要有人管，便死馬當活馬醫接下爛攤子。」

新黨黨員C先生（圖）出面指控郁慕明利用黨主席身分，向黨員吸金詐騙。

▲新黨黨員C先生（圖）出面指控郁慕明利用黨主席身分，向黨員吸金詐騙。

C先生治理公司約2年，還了銀行約人民幣5千萬元（約新台幣2億2千萬元），還把積欠政府的稅繳清，連員工薪水也補發4個月，並再加發1個月獎金，眼看公司即將起死回生，甚至還有其他公司願意代銷他們的建案，股東們樂不可支，但郁慕明卻不高興了。

郁慕明（中）向股東聲稱，他在對岸政商關係好，他任董事長可當公司門神。圖為2021年郁慕明以新黨榮譽主席身分，召開記者會。

募資簡報上直接寫著新黨主席的頭銜（黃框處），C先生質疑郁慕明違反《政黨法》。（讀者提供）

▲郁慕明（中）向股東聲稱，他在對岸政商關係好，他任董事長可當公司門神。圖為2021年郁慕明以新黨榮譽主席身分，召開記者會。

C先生回憶說，他向股東報告後，郁慕明竟說：「為何要找人幫忙代銷？我就可以處理！」後來郁又私下找股東開會，告訴大家：「C先生不能再做董事，因為有連署信指控他是台獨分子，如果他繼續做董事，公司的財產很可能會被政府沒收！」幾天後，郁就要C先生交出香港公司的大小章。

郁慕明公司開發的建案位於中國東北，目前因投資糾紛引發訴訟。（讀者提供）

▲郁慕明公司開發的建案位於中國東北，目前因投資糾紛引發訴訟。

為了避免造成其他股東困擾，C先生在2019年底主動辭職，至此股東們仍未對郁慕明產生懷疑，直到郁找來的2名心腹因故與郁反目成仇，其中一方將內部資料交給C先生等人，股東們才驚覺可能受騙。


更多鏡週刊報導
【全文】慫恿黨員赴中投資後坑殺　新黨前主席郁慕明遭控詐騙
【郁慕明坑殺台商3】控盜用公款、坑殺股東　台商出招逼神隱郁慕明「踹共」
【郁慕明坑殺台商】揪台商黨員赴中投資18億　新黨前主席郁慕明挨告詐騙

 

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
裴洛西訪台　陸網神預測「官方4大劇本」：不論怎樣都是中國贏
1圖驚見「台灣被包圍」！3天雨量預測出爐　這地區下最多
新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告
裴洛西今將訪台！台灣政府傳曾「撤邀」遭質疑　蕭美琴回應了
劇烈天氣來了！大雷雨再炸全台3天　又有擾動發展時間曝
《金融時報》：裴洛西今晚訪台灣　明天會晤總統蔡英文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

按摩女見帥警嗨喊「帥哥屁股翹起來」　他狂躲口愛只為5字關鍵

噴辣椒水討債反被揍　砸店5人組夜襲租車行報復「毀損27萬」

桃園一家三口命喪火窟！竟是宮廟「1條延長線」釀禍　負責人被起訴

太累了！北投公車撞路樹「擋風玻璃碎裂」　駕駛恍神未就醫

快訊／台北橋驚傳落水意外　警消出動照明車全力搜尋中

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

客運國道擦撞大貨車翻車　左右猛晃甩尾釀15人傷！

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

按摩女見帥警嗨喊「帥哥屁股翹起來」　他狂躲口愛只為5字關鍵

噴辣椒水討債反被揍　砸店5人組夜襲租車行報復「毀損27萬」

桃園一家三口命喪火窟！竟是宮廟「1條延長線」釀禍　負責人被起訴

太累了！北投公車撞路樹「擋風玻璃碎裂」　駕駛恍神未就醫

快訊／台北橋驚傳落水意外　警消出動照明車全力搜尋中

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

直擊陳意涵「坐路邊喝酒放風」！ 現身內湖超商拍戲…凌晨才殺青

斑點越來越多？皮膚科醫師曝「4大長斑壞習慣」　第一超多人都做過

估8／8疫情將反轉　沈政男：BA.5月底一定破萬

《衛報》：英國國會外委會擬年底率團訪台　表達支持台灣

勞動基金H1慘賠4456億、如興董座再傳換人　財經HOT 5一次看

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

田徑界的超新星　許樂跨出人生新篇章

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

岳父開怪手立8米鋼樑倒塌　重壓女婿大腿奪命

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

一家三口亡　宮廟1條延長線釀禍

摳門妻「帶移工開房間」　綠帽夫氣炸求償

她見帥警嗨喊：屁股翹起來　下場曝

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

獨／康建血案活口一度清醒　疑想起轟頭恐怖瞬間

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

裴洛西明晚10:30　飛抵松山機場

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

即／傳裴洛西明訪台！陸宣布南海軍事訓練

陸正妹網紅「烹食大白鯊」下場GG！

美軍大批機艦　為裴洛西專機設緩衝區？

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

Gray被丟上台的胸罩勾住「掛著繼續唱」

120坪透天！高雄哥「想開4400萬」被勸退　釣出內行

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面