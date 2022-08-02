台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

▲ 陳信瑜拿信義誠品的韓式炸雞店發票報帳，遭懷疑私用涉貪。（圖／翻攝NeNeChicken臉書）

圖、文／鏡週刊

7月28日，爭議四起的台北市勞動局長陳信瑜遭搜索約談，台北地檢署訊後依違反《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物罪，諭令她20萬元交保，不但使她成為柯市府局處首長涉貪的第一人，更讓市府的形象再度重挫。

深陷貪汙風暴的陳信瑜，隔天一早現身市議會專案報告，各黨派議員無不砲聲隆隆，她強調已向市長柯文哲口頭請辭，但柯P被問到此事時長嘆一口氣，至今仍未鬆口准辭，頗有力挺之意，殊不知檢調掌握的事證可能再度衝擊柯市府，使風暴持續擴大。

除了紅酒報帳有鬼，檢調也發現陳信瑜核銷特別費還有其他疑點，例如假日期間明明在林口住家附近消費，卻多以饋贈或宴請同仁為由報帳，消費內容一籮筐，包括花469元買韓式炸雞及手搖杯。

連在高雄忠勤路花了1,208元的韓式燒肉也註明是宴請同仁，但消費地點在高雄，如何宴請台北的同仁？不免啟人疑竇。

▲ 台北市議員鍾沛君（左）認為陳信瑜（右）2年來請假超過800小時，雖依法申請，但知法玩法，堪稱市府請假王。（圖／翻攝北市議會直播）

此外，前年二二八連假，陳信瑜至三峽家樂福消費239元，就連林口頂好超市花費1,131元，也成為慰勞同仁的報帳細目。

台北市議會為追查陳信瑜的特別費支出，一度組成跨黨派調查小組，但市府卻拒絕提供消費明細，陳信瑜也以「偵查不公開」為由，拒絕把資料交給議會，讓議員氣炸，最後決議行文調查局，將全案交由檢調偵辦。

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