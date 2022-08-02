　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

 陳信瑜拿信義誠品的韓式炸雞店發票報帳，遭懷疑私用涉貪。（翻攝NeNeChicken臉書）

▲ 陳信瑜拿信義誠品的韓式炸雞店發票報帳，遭懷疑私用涉貪。（圖／翻攝NeNeChicken臉書）

圖、文／鏡週刊

7月28日，爭議四起的台北市勞動局長陳信瑜遭搜索約談，台北地檢署訊後依違反《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物罪，諭令她20萬元交保，不但使她成為柯市府局處首長涉貪的第一人，更讓市府的形象再度重挫。

深陷貪汙風暴的陳信瑜，隔天一早現身市議會專案報告，各黨派議員無不砲聲隆隆，她強調已向市長柯文哲口頭請辭，但柯P被問到此事時長嘆一口氣，至今仍未鬆口准辭，頗有力挺之意，殊不知檢調掌握的事證可能再度衝擊柯市府，使風暴持續擴大。

除了紅酒報帳有鬼，檢調也發現陳信瑜核銷特別費還有其他疑點，例如假日期間明明在林口住家附近消費，卻多以饋贈或宴請同仁為由報帳，消費內容一籮筐，包括花469元買韓式炸雞及手搖杯。

連在高雄忠勤路花了1,208元的韓式燒肉也註明是宴請同仁，但消費地點在高雄，如何宴請台北的同仁？不免啟人疑竇。

 台北市議員鍾沛君（左）認為陳信瑜（右）2年來請假超過800小時，雖依法申請，但知法玩法，堪稱市府請假王。（翻攝北市議會直播）

▲ 台北市議員鍾沛君（左）認為陳信瑜（右）2年來請假超過800小時，雖依法申請，但知法玩法，堪稱市府請假王。（圖／翻攝北市議會直播）

此外，前年二二八連假，陳信瑜至三峽家樂福消費239元，就連林口頂好超市花費1,131元，也成為慰勞同仁的報帳細目。

台北市議會為追查陳信瑜的特別費支出，一度組成跨黨派調查小組，但市府卻拒絕提供消費明細，陳信瑜也以「偵查不公開」為由，拒絕把資料交給議會，讓議員氣炸，最後決議行文調查局，將全案交由檢調偵辦。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導
【陳信瑜涉貪內幕2】花特別費買尪公司紅酒做公關　3連霸議員竟犯低級錯誤
【陳信瑜涉貪內幕3】勞工局竟外洩勞檢資料　陳信瑜嫌疑大難脫身
【陳信瑜涉貪內幕】有詭！一出事就刪手機對話　柯市府高官涉詐風暴擴大

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
裴洛西訪台　陸網神預測「官方4大劇本」：不論怎樣都是中國贏
1圖驚見「台灣被包圍」！3天雨量預測出爐　這地區下最多
新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告
裴洛西今將訪台！台灣政府傳曾「撤邀」遭質疑　蕭美琴回應了
劇烈天氣來了！大雷雨再炸全台3天　又有擾動發展時間曝
《金融時報》：裴洛西今晚訪台灣　明天會晤總統蔡英文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

按摩女見帥警嗨喊「帥哥屁股翹起來」　他狂躲口愛只為5字關鍵

噴辣椒水討債反被揍　砸店5人組夜襲租車行報復「毀損27萬」

桃園一家三口命喪火窟！竟是宮廟「1條延長線」釀禍　負責人被起訴

太累了！北投公車撞路樹「擋風玻璃碎裂」　駕駛恍神未就醫

快訊／台北橋驚傳落水意外　警消出動照明車全力搜尋中

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

中職明星賽最香嬌點❤　50位啦啦隊女孩開場熱舞

客運國道擦撞大貨車翻車　左右猛晃甩尾釀15人傷！

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

按摩女見帥警嗨喊「帥哥屁股翹起來」　他狂躲口愛只為5字關鍵

噴辣椒水討債反被揍　砸店5人組夜襲租車行報復「毀損27萬」

桃園一家三口命喪火窟！竟是宮廟「1條延長線」釀禍　負責人被起訴

太累了！北投公車撞路樹「擋風玻璃碎裂」　駕駛恍神未就醫

快訊／台北橋驚傳落水意外　警消出動照明車全力搜尋中

小三女官員寄「2條線驗孕棒」嗆正宮　反遭求償百萬！結局曝

涉吸金詐騙18億　郁慕明「神隱前」反控：台獨割韭菜

直擊陳意涵「坐路邊喝酒放風」！ 現身內湖超商拍戲…凌晨才殺青

斑點越來越多？皮膚科醫師曝「4大長斑壞習慣」　第一超多人都做過

估8／8疫情將反轉　沈政男：BA.5月底一定破萬

《衛報》：英國國會外委會擬年底率團訪台　表達支持台灣

勞動基金H1慘賠4456億、如興董座再傳換人　財經HOT 5一次看

新北拳男遭KO　戴滿護具仍腦死！格鬥技教練：運氣太差

台北市勞動局長涉貪！　可疑消費「南燒肉北送」內幕曝光

田徑界的超新星　許樂跨出人生新篇章

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

岳父開怪手立8米鋼樑倒塌　重壓女婿大腿奪命

祖傳「康熙四年」金條想換現　真相心碎了

一家三口亡　宮廟1條延長線釀禍

摳門妻「帶移工開房間」　綠帽夫氣炸求償

她見帥警嗨喊：屁股翹起來　下場曝

中油女剛見習就沒命！遭「鋼繩夾身」斷骨亡

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

獨／康建血案活口一度清醒　疑想起轟頭恐怖瞬間

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

AV女優剛引退就宣布「懷孕5個月」

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

裴洛西明晚10:30　飛抵松山機場

裴洛西2日晚間抵台　藍委嘆「口頭上挺台灣」：我們要的門都沒有

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

美官員：中國將展現扼殺台灣能力　在裴洛西離台後

即／傳裴洛西明訪台！陸宣布南海軍事訓練

陸正妹網紅「烹食大白鯊」下場GG！

美軍大批機艦　為裴洛西專機設緩衝區？

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

Gray被丟上台的胸罩勾住「掛著繼續唱」

120坪透天！高雄哥「想開4400萬」被勸退　釣出內行

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面