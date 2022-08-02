新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

▲新黨前主席郁慕明被黨員、台商指控吸金詐騙，分別在兩岸提告。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

新黨前主席郁慕明10多年前轉往中國發展，還邀黨員一起投資，離譜的是，投資人後來察覺有異，追問郁慕明，竟被扣上台獨罪名趕出公司，還有投資人只因理念不合，就遭郁撤換董事身分。

更扯的是，郁慕明還涉嫌盜用上千萬元公款，投資人得知後想追討上億元投資金額，郁卻相應不理，投資人認為郁的行徑根本是吸金詐騙，已在兩岸分頭提告，希望逼郁出來面對。

▲新黨黨員C先生（圖）出面指控郁慕明利用黨主席身分，向黨員吸金詐騙。

C先生告訴本刊，他因政治理念加入新黨，所以認識郁慕明，2008年間，郁拿著「旺民長富公司」的簡報上門，說這家公司在對岸專做五味子這種中藥材，慫恿C先生參與投資。

隔年，郁慕明又找上C先生，原來，早在2005年，C先生就曾以新黨代表團成員的身分，與郁一起到對岸拜會當時的領導人胡錦濤，然後又到東北拜訪遼寧省委書記李克強。

▲郁慕明以個人用箋（藍圈處）寫下字條，證明C先生有投資做五味子的生技公司。

當時李克強表示，希望台灣協助東北發展，C先生告訴本刊，新黨的理念本來就是希望兩岸共榮，他們12位台灣投資人，集資5,200萬美元（約新台幣15億6,000萬元），再以公司名義與另外二位各出400萬美元（約新台幣1億2,000萬元）的台商，在中國東北設立「撫順樂活」房地產開發公司。

▲募資簡報上直接寫著新黨主席的頭銜（黃框處），C先生質疑郁慕明違反《政黨法》。

「當時老郁堅持要當董事長，說自己在中國關係好，可以當門神，我們這些投資人因各有事業，實在沒辦法抽身，加上他長期擔任新黨主席，形象不錯，於是選擇信任他，沒想到竟然被他給騙了！」C先生憤怒地表示。

「後來我回頭調查郁慕明慫恿我投資的那家五味子公司，才發現早在2014年就退股了。追問他，也不理不睬，這不就是吸金嘛！既然他這麼惡劣，我也只能對他提告詐欺，逼他回台灣面對了！」

▲投資人C先生在台北地檢署（圖）對郁慕明提告，W台商也在對岸興訟。

另名投資的W姓台商也告訴本刊：「郁慕明一直有自己的想法，例如堅持要做地下停車場，根本不符經濟效益，他卻聽不進去，眼見理念漸行漸遠，我不願意再增資，其他股東也不支持他，他就利用股權優勢把我們換掉。」

「我很久以前就說要退股，到現在錢也沒拿回來，根據這些年的經驗，我知道郁慕明不會處理，乾脆在大陸提告比較快！」W台商說，國台辦已知道郁的醜事，如果他真的無愧，就請到法庭面對訴訟，別再躲躲藏藏。



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