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超稀有小吃！他曬1碗「金黃香酥塊」力壓鹹酥雞　網淚：想阿嬤了

▲有網友分享一道神秘美食，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有網友分享一道神秘美食，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣鹹酥雞店食材琳琅滿目，像是雞排、甘梅地瓜、甜不辣、魷魚以及薯條等，各自都有各自的擁護者，不過有網友近日在臉書分享一道在市面上相當少見的神祕美食，並稱這道炸物吃起來又香又脆，引發不少網友討論，直呼「沾辣椒油更讚」、「這超下飯的」、「有香味的照片」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出照片，只見桌上出現一碗像是金黃色石頭的炸物，並非是台灣小吃店經常會出線的餐點之一，令人相當好奇。而原PO也在文中解釋，這叫做「豬油渣」，雖聽說很多人不敢吃，但其實吃起來又香又脆，「我還蠻喜歡這味的」。

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▲有網友分享一道神秘美食，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

畫面曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚「滿滿的回憶，小時候家人一邊炸，我一邊偷吃，然後被整條街追著打」、「那是兒時的回憶，現在很少吃到了，但是還是很美味」、「小時候媽媽在炸的時候，我都在旁邊等吃」、「好吃啊，跟雞皮一樣，越酥越好吃」、「這讓我懷念阿嬤了」、「人間美味，比鹹酥雞好吃」。

另外，也有網友分享專業吃法，「灑上胡椒鹽，就是刷嘴的零食」、「剛炸好，加點蔥花、洋蔥（蒜末）、黑胡椒、鹽少許，直接吃超好吃的」、「沾蒜頭醬油，小時候媽媽常常做」、「撒一些胡椒鹽超讚的！如果很多也可以用一些做豬血湯灑在裡面也很好吃」、「加辣椒炒，起鍋淋醬油，好好吃」。

據了解，通常一般人家製作煸豬油時有兩個好處，最主要是煸出的豬油能夠用作日後炒菜的食用油，若是自製的話，其健康程度並不會輸給植物油（葵花油、沙拉油），剩下的「豬油渣」則能拿來當作零食或是配飯吃。煸豬油較常在以前人家的餐桌上出現。

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關鍵字：

鹹酥雞豬油渣炸物

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