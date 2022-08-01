女子安全帽飛入水溝見警慌張　東港警機智以伸縮警棍打撈救援

▲東港警分局新園所所長林昆賢、警員李昭慶以警棍撈起水溝內安全帽 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局新園所所長林昆賢、警員李昭慶2員，日前執行巡邏勤務時，途經新園鄉興安路南下車道，發現有2名女子，在道路旁沿路低頭望向大排水溝裡，似在找尋物品？兩員上前關懷詢問得知係安全帽不慎掉入水溝，不知如何是好，員警臨機一動，靠近水溝並以伸縮警棍將安全帽勾起，林、蘇二女對員警及時協助倍感窩心。

警方表示，員警巡邏時發現路旁2女共乘1部機車心急如焚、不知所措站在大排水溝旁，經上前查詢時，機車駕駛人林女向警方表示，後載同學蘇女2人從新園鄉欲前往東港吃宵夜，卻在路途中，後座乘客蘇女安全帽不慎飛走並掉入道路旁的大排水溝裡。

由於大排水溝與道路路面有一段距離，沒有工具很難撿拾起安全帽，她們只能眼睜睜看著安全帽在水溝裡飄浮著，而沒有戴安全帽除了危險之外，還會被警察伯伯開單，正當苦惱之際，所幸警方巡邏到來，警員李昭慶查看後待安全帽漂流至水溝邊比較淺的位置，利用身上械具伸縮警棍一把將安全帽給勾起至岸上，順利將安全帽拾獲還給蘇女，讓她們相當感激，也肯定員警的機智。

東港警分局長張世儒表示，警察除了巡邏執行轄區安全維護工作外，員警在民眾遇到困難時，仍主動給予協助及關懷，讓民眾能順利解決困難，充分發揮了警察助人的精神。提醒民眾外出多留意車輛狀況並隨時自我檢查安全帽扣環是否正確扣緊，確保行車安全，快樂出門、平安回家。