協會理事長一句話強行帶走摺耳貓　飼主提告勝訴貓卻回不來了

▲台北一摺耳貓黃姓飼主約愛媽來家裡談晶片轉移的事項，愛媽卻直接把貓帶走，不願歸還。 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一黃姓飼主向友人認養一隻奶油色摺耳貓，疼愛了一年多後，愛貓協會蕭姓理事卻突然出現，聲稱友人向協會認養該貓，卻違反「認養協議書」擅自轉讓貓咪給黃女，所以貓還是協會的，並前往黃女家中試圖強行將貓塞入寵物袋中，最後成功帶走，隨即再度公開送養不願歸還。經黃女提告，法院雖判黃女勝訴，但貓已經被蕭女火速轉給其他人認養，無法返還，黃女只能拿到賠償金4萬5千元，全案還可上訴。

判決書指出，黃女先前會在友人陳女出國時，照顧她飼養的奶油摺耳貓「白巧克力」，因陳女考量日後工作經常需要出國，無法照顧貓咪，於2018年6月將「白巧克力」送給黃女飼養，黃女也欣然接受。養了一年多後，陳女突然表示，這隻貓是她從「愛貓協會」認養來的，協會理事蕭女要與她聯絡寵物晶片轉移事宜。

黃女遂聯絡愛媽蕭女，並約好於2020年1月20日晚上到黃女家探望「白巧克力」，結果蕭女才剛進家門5分鐘，竟直接打開自備的寵物提袋，強行將貓抓進袋中，貓雖一度脫逃，蕭女仍指責原飼養人陳女違反「愛心認養協議書」約定條款，未經協會同意就將貓轉送，所以她要把貓取回來，不然今天絕不離開。

黃女考量蕭女身為協會志工身分，又擔心搶奪會對「白巧克力」造成傷害，且蕭女又承諾，等黃女到協會補正領養程序，就能把貓咪帶回，於是讓步讓蕭女把貓咪帶走，結果隔日上午，黃女竟發現愛貓已被蕭女公開重新送養，黃女急著向法院聲請調解，但遭蕭女拒絕，黃女只好提告要蕭女返還愛貓，若不能返還，需給付摺耳貓價額9萬元和精神撫慰金50萬元，若認定她對貓並沒有所有權，則請求這1年多來飼養「白巧克力」的費用共11萬餘元。

經台北地院審理，認為原飼主陳女已將貓的所有權轉讓給黃女，縱然陳女違反認養協議書，然而這是陳女和愛貓協會之間的契約紛爭，黃女的所有權並不受影響。另外，雖然當時貓的晶片不在黃女名下，但寵物登記制度的目的，在於監督飼主照顧寵物的責任，才以標識建立寵物與飼主的關係，和寵物的歸屬無關，判定愛貓協會及蕭女並無權奪走黃女飼養的「白巧克力」。

不過法院據查，「白巧克力」已被蕭女再轉2手讓給其他人飼養，並非在蕭女手上，所以難依法律歸還，只能判蕭女和愛貓協會賠償黃女4萬5千元，全案還可上訴。