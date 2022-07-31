▲ 認養嘉義縣推空品淨化區 六腳幼兒園帶頭扎根環保 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極推動民眾、社區等民間團體參與空氣品質淨化區維護認養，111年新增六腳鄉立幼兒園認養「港尾寮垃圾掩埋場環保公園」，縣內30處空品淨化區，累積已有15個民間團體認養。

嘉義縣環境保護局輔導機關學校將閒置的公有地植樹綠化變身空品淨化區，並推動認養工作，以六腳鄉幼兒園認養的「港尾寮垃圾掩埋場環保公園」為例，幼兒園將課程與淨化區結合，不定期安排生態導覽、落葉堆肥體驗、落葉壓印畫及落葉植物染等活動，啟發小朋友對環境保護的觀念，學習與大自然和諧相處，有助於小朋友從小扎根環保觀念；此淨化區緊鄰社區及道路，六腳鄉公所將園區內公共廁所重新整修並增建運動休閒場地，提供民眾閒暇之餘，聯繫情感與散步好去處。

環保局長張根穆表示，將轄內公有地復育綠化，整建成為空氣品質淨化區，種植喬木可調節都市氣候減緩都市熱島效應，對周邊住家有降溫效果，阻隔交通所造成的廢氣，形成天然的空氣過濾器，發揮「都市之肺」的功能。

嘉義縣列管30處空氣品質淨化區(包含20處裸露地、5處廢棄物掩埋場、3處環保公園及2處自行車道等)，總綠化面積約32.5公頃，相當於10座標準棒球場，CO2固碳量約1,641公噸，相當於4座大安森林公園。

環保局表示，聯合國17項永續發展目標(SDGs)當中永續城鄉，降低居住在都市的人們對環境帶來的負面影響，藉由增設及認養維護空氣品質淨化區，除可提供縣民休閒活動空間，促進身心健康發展外，淨化區內的樹木具有微氣候調節功能，保持都市裡的平衡，調節建築之間的熱氣，亦同步呼應臺灣永續發展目標第6項目標改善空氣品質，維護國民健康環境品質訴求，扮演永續發展的重要角色。