蘋果iPhone 14 Pro終於搭載「隨顯螢幕」　比安卓晚出但「功能更多」

▲iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5mac報導，蘋果即將推出的iPhone 14除了先前曝光的隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）外，還要加入蘋果自家的「ProMotion」自動適應更新率技術，讓手機更省電，並且加入桌布中的「睡眠」功能。

隨顯螢幕（AOD）是指手機或智慧型手錶在待機狀態時，可以讓螢幕持續顯示部分訊息，像是時鐘，但耗電量卻極低。

儘管安卓手機很早就有AOD的功能，但蘋果現在才準備在iPhone 14上搭載，其實有點晚了，不過外媒也爆料，蘋果也將在AOD功能上配合自家技術和功能，來和安卓分個高下，不過據了解，目前iOS 16測試版目前只發現針對高階款iPhone 14 Pro系列才有AOD功能，6.1吋的iPhone 14和6.7吋的iPhone 14 Plus目前則沒有看到。

其實在2022年的WWDC前，彭博社的Mark Gurman就已經報導指出，iOS 16 將準備好採用AOD技術，且將搭載蘋果的「ProMotion」自動適應更新率技術，可以將螢幕刷新率降到1Hz，讓手機更省電。

除了獨家技術外，蘋果還在這次的iOS測試版桌布增加「睡眠（Sleep）」功能，可以讓用戶在把螢幕關掉的時候，讓桌布圖片像套用濾鏡一樣，變暗或褪色，但保持顯示狀態，但只要按下電源鍵或點螢幕，就會恢復到原本的亮度。