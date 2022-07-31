　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果iPhone 14 Pro終於搭載「隨顯螢幕」　比安卓晚出但「功能更多」

▲▼iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro系列將搭載隨顯螢幕技術。（圖／翻攝自9to5mac）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒9to5mac報導，蘋果即將推出的iPhone 14除了先前曝光的隨顯螢幕（Always-on Display，AOD）外，還要加入蘋果自家的「ProMotion」自動適應更新率技術，讓手機更省電，並且加入桌布中的「睡眠」功能。

隨顯螢幕（AOD）是指手機或智慧型手錶在待機狀態時，可以讓螢幕持續顯示部分訊息，像是時鐘，但耗電量卻極低。

儘管安卓手機很早就有AOD的功能，但蘋果現在才準備在iPhone 14上搭載，其實有點晚了，不過外媒也爆料，蘋果也將在AOD功能上配合自家技術和功能，來和安卓分個高下，不過據了解，目前iOS 16測試版目前只發現針對高階款iPhone 14 Pro系列才有AOD功能，6.1吋的iPhone 14和6.7吋的iPhone 14 Plus目前則沒有看到。

其實在2022年的WWDC前，彭博社的Mark Gurman就已經報導指出，iOS 16 將準備好採用AOD技術，且將搭載蘋果的「ProMotion」自動適應更新率技術，可以將螢幕刷新率降到1Hz，讓手機更省電。

除了獨家技術外，蘋果還在這次的iOS測試版桌布增加「睡眠（Sleep）」功能，可以讓用戶在把螢幕關掉的時候，讓桌布圖片像套用濾鏡一樣，變暗或褪色，但保持顯示狀態，但只要按下電源鍵或點螢幕，就會恢復到原本的亮度。

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
柬埔寨軟禁片瘋傳！　他見機上這幕怒了：台灣人騙台灣人
節目連播11小時！脫衣畫面全被拍　他爆：大元沒穿內衣
李眉蓁論文抄襲　呂秋遠曾喊「讓她入監服刑」！網一看全傻
MIRROR舞者「頸椎爆裂」病危！　父母今返港急奔醫院
爸媽給數百萬「頭期款已匯帳戶」　他卻買不到房！原因崩潰了
祖傳「康熙四年」金條想換現　銀樓老闆一摸搖頭：你留著吧

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果iPhone 14 Pro終於搭載「隨顯螢幕」　比安卓晚出但「功能更多」

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

男友付出感受不到VS.女友什麼都不說 《交換情侶》吵到哭...挑釁「不要裝受害者」

妹子喝醉與友對話超鬧　倒YA變嘎咧含酒精版！

黃子佼曝女兒１舉動嚇壞孟耿如　曬娃萌照樂當「催生大使」

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

貴賓頻做惡夢去寺廟收驚　坐椅子露懵臉：偶素隨？

蘋果iPhone 14 Pro終於搭載「隨顯螢幕」　比安卓晚出但「功能更多」

政府砸錢推動少子女化對策計畫　審計部點出問題直批方向錯誤

噹噹！聰明小傑克發現「召喚抓龍」小法寶　38秒猛按7次奴才累慘

工研院生技展秀抗癌新利器　搶攻精準健康新商機

柬埔寨軟禁片瘋傳！他見機上這幕怒了　驚覺是「台灣人騙台灣人」

嘉義縣打疫苗領500元禮劵 　獎勵措施7／31截止

快訊／汽油明起調漲「加油要快！」　九五每公升站上31元大關

水電工假可憐「GG很硬很痛苦」　10歲網婆不忍心送裸照幫洩慾

星．變美／楊丞琳激推3款健康零食，嘴饞吃也不罪惡

黃珊珊內湖塞車怪前朝　馬辦：馬英九、郝龍斌任內完工15條捷運

40度高溫下激烈運動！5歲童「猛灌冰水」突暴斃　醫曝1致命關鍵

3C家電熱門新聞

蘋果iPhone 14 Pro終於搭載「隨顯螢幕」　比安卓晚出但「功能更多」

五組免費超可愛LINE貼圖來了！加入好友即可下載

買平板再等等！外媒盤點最新iPad Pro將有四大更新

Sony指定機種買就送BRAVIA CORE

送AirPods 2！蘋果BTS方案開跑　購買規則、方案優惠一次看

快刪！Android爆近30款惡意病毒App、恐收高額帳單　下載量逾千萬

鏡頭更凸！　3C達人首開箱iPhone 14系列四款模型機

VoLTE通話品質開掛！電信3雄免費放送　滿足「這3點」才能使用

蘋果即將全面過渡到USB-C　分析師：未來五款產品將採用

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

一代神機最後更新！iOS 15.6正式版出爐　更新四大Bug

蘋果「折疊iPhone」要來了？分析師：正在積極測試

IG廣告、推薦貼文超煩？4招主頁一秒變乾淨

更多熱門

相關新聞

8月起VoLTE全免費！iOS、安卓設定一次看

8月起VoLTE全免費！iOS、安卓設定一次看

遠傳電信近日宣布免費開通VoLTE（Voice over LTE）服務，不再收取月租費，也同時享有VoWiFi功能，中華電信及台灣大哥大也跟進，宣布自今年8月1日起免月租費。不過VoLTE要如何使用開啟？《ETtoday新聞雲》就替您整理了iOS系統和Android系統的開啟方式。

iPhone也會中暑！　蘋果官方公布手機適宜溫度區間

iPhone也會中暑！　蘋果官方公布手機適宜溫度區間

iPhone「5個冷門技巧」大公開

iPhone「5個冷門技巧」大公開

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

新竹棒球場問題多　王浩宇：跟新推出iPhone一樣

Apple Pay陷壟斷案　不法獲利至少10億美元

Apple Pay陷壟斷案　不法獲利至少10億美元

關鍵字：

iPhone

讀者迴響

熱門新聞

台女赴柬埔寨「行事曆」曝！　7天內遭多人性侵9次

理科太太遭前夫控「駭進IG偷看私訊」

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

女進家樂福購物…愛車地下室燒成廢鐵

31歲兒生命倒數計時…父母卻拒見

鬼月「家裡放這3東西」好兄弟超愛！12禁忌一次看

怒控理科太太駭IG偷看私訊…「理科先生罵錯人」！

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

前妻提分手罹肺腺癌　滷味攤槍手：錢留給家人

快訊／大雷雨轟2縣市　一級淹水警戒

張穎穎素顏曝光　網驚：難怪汪小菲不聽媽的話

原諒偷腥夫6年…網紅「終於等到二寶」曝喜訊！

大雷雨炸5天！今起全台變天　5縣市大雨來了

爆乳短裙妹排排站受檢　見緝毒犬嬌喊：好可愛

收了喜歡的人給的80萬　女曝荒謬過程

更多

最夯影音

更多
三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動

三寶山路會車竟直直撞　下秒倒退嚕！他怒：還動
5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

5老人民宅賭博被逮！　警上銬遊街押回派出所

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

李鍾碩回歸！日常惹怒潤娥　《黑話律師》抱上床「生小孩」

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

王心凌組放大招「前翻、甩球棍」　Twins互撩全場尖叫...奪第一！

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

酒駕肇逃不顧機車卡車頭　車帶車狂飆沿路擦出火花

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面