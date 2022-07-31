「為新竹球場來蹭那一波」　呱吉點破1差異：讓大家看看政客嘴臉

▲新竹球場斥資12億元打造，卻處處出問題，成為近日輿論抨擊焦點 。（圖／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣少棒隊29日在U12世界盃6局下上演逆轉勝，打敗巴拿馬隊伍拿下首勝，但在政治人物的關注中卻遠遜於新竹球場和富邦悍將林哲瑄受傷開刀。台北市議員「呱吉」邱威傑對此種「蹭熱度」現象表示，「我覺得除了直男研究社，也該開一個政客研究社，讓大家看看政客嘴臉是怎樣啦。」

呱吉30日在臉書發文，表示台灣少棒隊在U12世界盃逆轉勝巴拿馬，實在「大快人心」，但他看完新聞後思考，最近許多政治人物同樣在關心棒球，那麼台灣少棒隊的勝利應該也會獲得關注，但左等右等卻沒人發文道賀。

反觀職棒球員林哲瑄發文公開受傷情況後，大量政治人物都留言表達慰問及支持，「還有不少人發文講棒球講得好像自己有在看」，呱吉點破盲點，表示今年受傷的職棒球員不只有林哲瑄一人，若政治人物真心關心，就不會有差別待遇，「還不就是為了新竹球場來蹭那一波」。

擅長「海巡」的呱吉指出，民進黨確實有幾位政治人物如潘孟安、趙怡翔等人發文關心U12世界盃，「國民黨就派一個李眉蓁來代表全部了。」不過嚴重的關注差異早已暴露政治人物的心態，因此呱吉也無奈表示，「相較於林哲瑄下面的政客比例真的就呵呵了啦。」