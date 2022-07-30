美眾議院通過法案　禁止部分半自動槍枝！上次禁令過期將近20年

▲美國眾議院投票通過恢復半自動槍枝的禁令。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院29日通過一項法案，恢復對部分半自動槍枝的禁令。這不僅是美國多年來首次進行類似投票，也是對全美各地大規模槍擊案中的經常被濫用的槍枝的直接因應。然而，法案送交參議院後可能會陷入僵局，因為共和黨人大多將此視為民主黨在選舉年的政治措舉。此前，類似槍枝禁令已於2004年過期失效。

根據《華盛頓郵報》報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）推動的這項法案在民主黨占多數優勢的眾議院以217：213的票數通過。她表示，稍早的槍枝禁令「拯救了生命」。拜登總統也樂見眾議院的投票結果，「大多數美國人民都同意此符合常理的行動」，此外，他也敦促參議院迅速進行立法程序，將法案「送到我的辦公桌上」。

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）力推限制槍枝法案。（圖／路透）

然而，這項法案很可能在席次相當的參議院陷入僵局。共和黨人回避了眾院的立法，他們認為這是民主黨人在選舉年的一種政治策略，幾乎所有共和黨人都反對這項法案。報導指出，美國選民似乎很認真看待類似的選舉年投票，由於國會兩黨分歧甚巨，議員們被迫公開表態自己的觀點。

報導稱，半自動槍這種威力強大的槍枝曾經在美國遭到禁止，如今卻被廣泛指責為被年輕人用來犯下許多最具破壞性的大規模槍擊案的武器。美國國會1994年首次制定的武器製造與銷售禁令的法規，在上路10年後失效，因為無法獲得政治支持以對抗強大的支持擁槍團體，槍枝禁令難以恢復。拜登政府表示，2004年禁令到期後，大規模槍擊事件增加2倍。

眾議院通過這項立法是美國國會多年來首次進行此類投票，該法案將使得進口、銷售或製造大量半自動武器成為非法行為，繼續持有目前現有的半自動槍枝則得以豁免。被禁止的半自動武器包含AR-15式步槍與手槍等200多種槍枝，但此禁令不適用於限制其他許多模型槍。

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