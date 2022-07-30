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粉圓冰只賣25元！阿姨狂拗「多弄一碗」　闆娘怒：用討的就是不爽

▲▼天氣 高溫 烈日 大暑 炎熱 高溫破記錄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲近來天氣越來越熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

天氣越來越熱，不少人喜歡吃碗冰消暑。一名冰店老闆娘卻抱怨，有阿姨連3天到店內買冰，可是總想著拗折扣，一下要算便宜，一下又要多送一碗，讓她相當傻眼，表示如果對方老老實實消費，自然會得到回饋，但「用討的…老娘就是不爽」。PO文曝光後掀起眾人熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，那名阿姨連3天都到店內捧場，但第2天來購買時，卻問「一次買8碗都沒有優惠喔？」她無奈回應，「今天買1-20碗的客人很多，我也是這樣賣捏，真的沒辦法，不好意思了」。對方第3天再次來消費，同樣買了8碗冰，又說「不會多弄一杯來解渴一下？」讓她聽了相當無奈。

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原PO表示，自家的粉圓冰一碗只賣25元，雖然很感謝阿姨連3天都來購買，但「就算您連續買30天，我就是不二價」。她也強調有很多隱形成本是大家看不到的，物價也越來越高，「還是說是把自己的25元，當成二百五在看嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲阿姨買8碗卻一直想要拗折扣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO無奈抱怨，自家的冰是薄利多銷，沒想到還要被客人情緒勒索，「我所在的地區是在大都會市區裡耶，在蛋黃區內耶，賣25元已經很便宜了，不然我賣你貴一點，你每次如果都買8碗，多送你一碗絕對沒問題，這樣好嗎？」她也說如果對方每次都是老實的消費，還連續好幾天都來捧場，絕對會多送餐點，不過「用討的…老娘就是不爽」。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「真的！用討的，就是不爽給」、「25？！這價格沒得嫌了吧！已經便宜到不行了」、「一碗25好意思要一碗免費的~~是一次買1千碗嗎？要不要臉」、「超級便宜，已經是佛心價」、「天啊！佛心老闆來著，很多不知米價的客人常常都會這樣，『我全家都跟你買的不能優惠嗎』什麼的，這老闆不推不行」、「你可以跟他說一碗賣50元，買一送一啦」。

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