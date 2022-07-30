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社會 社會焦點 保障人權

隔壁整天傳怪聲！他被人妻三度找進門尋音源　自曝是A片字幕師挨告

▲▼圖為2013年兩岸警方聯手打擊在網路散布兒童色情犯罪項目。色情網站,A片,色情圖,性犯罪,裸照。（圖／CFP）

▲鄭男透露自己曾是AV字幕師，遭小方提告性騷擾。（示意圖／CFP）

記者崔子柔／綜合報導

基隆一名人妻小方（化名）因為在家常聽到怪聲，三度請鄰居鄭男到家裡尋找聲音來源，兩人聊天時鄭男說自己先前從事A片字幕師，「A片對身體好」，讓小方回頭想想覺得自己被性騷擾，提告求償8萬元，法院則判鄭男免賠。

根據判決書內容，小方指出，她從2020年3月起就常聽到噪音，便請鄰居鄭男到家裡查看是否從他家傳來，2人隨後開始閒聊，小方詢問有沒有推薦的韓劇網站，鄭男則給了一個關鍵字，小方後續搜尋發現只跳出色情網站，又傳LINE問鄭男是否正確，鄭男便回「多看A片身體好」等。

小方3天後又覺得聽到噪音，再度要鄭男進家門確認，這次兩人聊到職業話題，鄭男說他以前在當AV字幕師，問小方知不知道A片要上字幕，小方說她沒在看A片不知道，鄭男又說A片對身體好。

小方後來第三度請鄭男到家裡找音源，她提到自己身體不好，但鄭男一開口就講到A片，說他吃一顆攝護腺藥就會勃起流精液，常常看A片自慰等。小方當天發現怪聲就是從鄭男家傳來，他竟每次都裝傻跟她聊到A片話題，覺得自己遭性騷擾，於是到警局報案，起訴求償8萬元。

警方認為，鄭男所說的話確實成立性騷擾，鄭男則稱，若小方覺得被性騷擾，怎會多次邀請他到家裡，而且對他搭話聊天，並否認自己說過A片和攝護腺藥等話題。

小方提到，她將兩人的LINE對話隱藏，不知道能不能還原，但法官檢視後發現，對話中只有提到找音源，沒有任何涉及性騷擾言詞，認為小方前後供述不一，也未能提供客觀事證，因此判鄭男免賠。

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