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世新英語傳播系貫穿無限競爭力！特色課程積極培育學生跨域專業

圖一：多次於《新。聞之間》擔任主持的英語傳播系學生范宇翔（圖右）認為，跨域課程讓他得以培養英語外的第二專長。（圖／世新大學提供）

▲ 多次於《新。聞之間》擔任主持的英語傳播系學生范宇翔（圖右）認為，跨域課程讓他得以培養英語外的第二專長。

文、圖／公共事務室

世新大學英語暨傳播應用學系貫穿無限競爭力！世新英語系是全台唯一結合英文文學及傳播應用的學系，系上結合傳媒特色開設多門跨域課程，學生也可透過選修新聞傳播學院課程，強化自我傳播力，兼備英語與傳播雙項專業，比起其他外文系學生更具競爭力！

致力培育跨界人才的世新大學，以傳播教育起家，英語系為實踐辦學宗旨，除了以文學研究、語言教學及翻譯應用為基礎，同時結合傳媒特色與多元教學，積極鼓勵學生修習其他傳播領域的技能與知識。英語系學生不僅可透過開放給全校的傳播學院「全媒體學程」，包含「新。聞之間」及「全媒體播報實作」等特色課程，修滿12學分即可取得學程證書，為英語與傳播結合實力掛保證。

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曾選修世新首創特色課程節目《新。聞之間》的英語系學生范宇翔透露，學校提供跨域學習機會，讓他得以培養第二專長，「每次的主持經驗，都讓我受益良多，除了學到專業主持技巧和良好口語表達能力，也建立了基本的新聞媒體素養。」

圖二：世新英語傳播系積極鼓勵學生修習其他傳播領域的技能與知識，修滿12學分即可獲得學程證書，為英語與傳播結合實力掛保證。（圖／世新大學提供）

▲ 世新英語傳播系積極鼓勵學生修習其他傳播領域的技能與知識，修滿12學分即可獲得學程證書，為英語與傳播結合實力掛保證。

每年世新英語系的畢業公演，更提供學生圓夢舞台，結合英語及傳播專業，自編、自導、自演獨立製作英語戲劇，展現跨域學習成果；系上也與世新廣播電臺合作，讓學生能參與製作英語廣播節目（E-Radio），以及透過時下最夯的Podcast製作新聞英文。

世新大學英語系主任王毓芝表示，「全媒體學程可達到英語軟實力與傳播融合的智能特質！」她強調，世新英語系的目標為培養學生具備跨域（傳播）能力及符合時代的專業能力，在傳播與科技掛帥的元宇宙時代，唯有不斷求新求變，才能讓自己具備無限的職場競爭力。

圖二：世新英語傳播系積極鼓勵學生修習其他傳播領域的技能與知識，修滿12學分即可獲得學程證書，為英語與傳播結合實力掛保證。（圖／世新大學提供）

▲ 每年世新英語系的畢業公演，由學生結合英語及傳播專業，自編、自導、自演獨立製作英語戲劇，展現跨域學習成果（圖為110學年度英語系畢業公演《歌舞青春》。

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