官將首誰先拜喬不攏！雙北陣頭11煞鬼門一開就約戰　BMW被砸爛

▲2陣頭新莊開打！衝突中還砸車，驚動到附近住戶。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

陣頭球棒隊街頭開打！北市與新莊兩派宮廟人馬，雙方因日前參加北市萬華官將首，誰該先參拜吵架，之後又在網路開嗆，今凌晨1時許，雙方人馬選在鬼門一開的時刻，相約新莊中義街宮廟談判卻破局，演變成11人街頭開打，互砸車輛，轄區警方獲報到場時已鳥獸散，警方在事後2小時內陸續逮捕11人，依妨害秩序及毀損案法送辦。

據了解，新莊方以42歲郭男為首6人與萬華方26歲朱姓男子5人，7月26日各自陣頭皆參加萬華區的廟會活動，雙方因官將首誰先參拜禮儀在廟會活動上發生衝突！當天不歡而散，事後雙方人馬又在網路互嗆，於是雙方相約於今日凌晨於新莊中義街上宮廟內談判。

北市朱男等6人前往新莊中義街宮廟找郭男等5人談判，要對方給個交代，雙方越談越不爽！爆發激烈衝突，雙方開始持棍棒在街上互毆、追逐，新莊方的郭男等人還將朱男一方車輛砸毀洩憤。

附近居民說，有3輛汽車開到新莊中義街上宮廟談判，不久，雙方10多人開始持棍棒在大街上追逐、互毆，後來就開始砸車，砸完車後一哄而散，好像沒有人受傷。

▲２陣頭新莊開打！警方急騎機車到場。（下圖同／記者戴上容翻攝）

新莊分局中平派出所長謝詠濬表示，今晨獲報打架事件後，立即出動20名快打警力到場，但雙方已經離去，立即成立專案小組調閱監視器追查，在2個小時內陸續逮捕雙方11名滋事嫌犯，全案將依妨害秩序罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▲北市方陣頭落網。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新莊方陣頭落網。（圖／記者戴上容翻攝）