「霸社」私密片外流主謀曝光！網紅性影像被賤售　超過200女受害

▲淯的個資外流後，在網路和現實世界都被騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

受害者們被散布的性私密影像並非源自霸社，原始販售者來自台灣規模最大、獲利鉅額的付費色情論壇「創意私房」。該論壇將製作並販售此類影像的人稱為「原創者」，名為「Airdrop5」的原創者，從2020年開始定期販售一系列「○○自拍」的性影像。因購買者刻意外流，影像才被散布至霸社。

編號販售 佯稱會調教

王嵐得知影像遭外流，就在Airdrop5放上創意私房販售之後。2021年10月底，她被打上「商品編號」，標註販售的照片張數、影片長短，附上內容簡介、她的日常生活照，整包以約500元的價格販售。

雖然Airdrop5實際取得影像的手法是詐騙，但他販售時往往宣稱這些女性接受他「調教」「開發」，才會乖乖拍攝各種具有性誘惑的姿勢體位及私密行為。藉此，他評價女孩的身體特徵、性特徵、影片裡的表現、可看性，將「商品」定價數百元到數千元不等。

我在該論壇蒐證，發現揭發群組裡的其他女孩。她們每個人都有組數字編號，就像購物網站上的商品，有性價比、銷售排行（銷售高的編號旁有火焰圖案）及顧客評比。購買者熱絡留言：「大大真是神！到底怎麼調教的？」「大大的系列我都有買！」有些人還提供想看的網紅名單，求販售者調教製作。

Airdrop5的受害者遠不只有她們。今年7月底，他已發布近200則商品銷售貼文，表示至少有200名女性受害，其中不包含他試圖騙取，但沒有成功的受害人。根據《兒少性剝削防制條例》，試圖取得兒少的性影像就已經構成嚴重犯罪。

更惡劣的是，此處的商品不只洩露這些女孩的性影像，其「附加資訊」也具有價值。購買者期待花錢買到更多隱私，如女孩們的臉書、IG帳號，甚至是她們的學校班級學號。這些內容使商品更活生生、更豐富立體，也比普通A片更為「可親」；只要他們想，就可以私訊當事人，接近她們的真實生活，甚至進一步犯罪。

▲Airdrop5至截稿前仍在犯罪，持續販售非法性影像。

個資遭洩 生活成地獄

長期關注數位性暴力的政大傳播學院副教授方念萱聽聞案件，感到震驚又憤怒，「他（犯罪者）的娛樂已經不只是要看肉體，是要有控制權。受害者在真實世界，妳在明處，他在暗處，妳不曉得他知道妳的一切，他們看到妳的影像就知道妳如廁、知道妳上床。」當女孩們在社群平台發布生活動態，便成為這些犯罪者滋養欲望的材料，「他們拿妳寫劇本，妳就是一個角色…大家都覺得數位性別暴力離自己很遠，但妳不需要變成受害人才覺得很近，這事情是如此日常化，我相信很多人會很憤怒，誰給他們（犯罪者）這個權力？」

▲政大傳播學院副教授方念萱指出，網美系列來自社會厭女氛圍。

去年，淯的個資就在霸社上被公開。她一天收到10幾封私訊，有人「提醒」她，也有人帶著惡意而來，「有看到照片，截圖一張、二張…」她想過否認，「但很明顯就是我，可以說是換臉啊？不行這太明顯了，只能坦承或默認。」當下的感覺呢？「當下嗎？當下就把它刪掉啊。」她朝著我苦笑。

第一次訪談，淯很安靜，從頭到尾沒碰過眼前的咖啡，只是僵硬坐著簡短回答問題。見面這天，她請念大學的表姊陪同前來。家人眼中，淯像變了一個人，時常憂鬱，充滿負面想法；她的抖音停止更新，以前她無論是開心、難過的事情，都會隨手紀錄，「我以前是很喜歡在鏡頭前笑的女生，如果我的笑能感染周遭的氛圍、讓別人也感到開心，我也會很開心…但那都是外流前的事。」

現在不只網路空間，連現實生活也成了地獄。她時常感到焦慮，無法一個人走在路上或高中校園裡。「第一次是別班的，我去倒垃圾，他們就從樓上喊下來，喊影片裡的關鍵字……」淯無法提起那幾個字，那是又狠狠羞辱她一次。這個學期，她很少踏出教室，學校太多人認得她，她害怕異樣眼光、無法預期的訕笑，只能趴在桌上睡覺。她懊惱、也氣自己，明明被欺負了，為什麼還是常常自責？「為什麼自己這麼好騙？」

高三大考結束後，淯多次想向學校請假，但都怕家人擔心而作罷，「老師說可以，但怕家人會覺得為什麼？快畢業了，前面都撐過來，為什麼後面不行？為什麼不敢一個人走在學校、走在路上？」家人得知此事後，雖然沒有責備她，但也不能完全理解她的痛苦。

論壇未滅 原創者橫行

我聯繫上的受害者中，有些人曾嘗試報警，但都沒有好結果。地方派出所或警局多回覆她們這樣的網路犯罪難以調查，甚至諷刺地說：「不要傳給別人不就沒有這些事情了？」警方受理報案時，往往當作個案處理，不僅未能察覺這是由同一個加害者所犯下的連續案件，也無法發現這些受害者，與今年初台北地檢署起訴的創意私房案件有關。

今年1月中，台北地檢署與警方聯手破獲台灣二大偷拍論壇「創意私房」及「觸感空間」。這二個論壇涉嫌上架超過20萬部非法影片，不法獲利高達3千萬元，當時查出至少287名成年、未成年女性受害。

然而，這並不代表犯罪已經落幕。當觸感空間因主謀落網，於網路上消失；創意私房則因沒有抓到主謀、論壇創辦人「老馬」，僅能由高等檢察署向法院聲請扣押網域名稱，使其網路資訊無法透過國內電信業者解析而被看見。高檢署的計畫以失敗作收，創意私房沉潛數月，如今已更換網域名稱繼續運作。老馬還在創意私房高調公告：「好消息，被台灣封了我們的域名。說明我們都沒事啦，他們（指警方）放棄了。」

至截稿前，Airdrop5仍持續在創意私房販售大量非法性影像。這起未曾被揭露的犯罪，受害人數遠超乎警方想像。Airdrop5曾自稱他販售的商品不只王嵐等人的系列，還包括自2017年開始，在創意私房上以「Realman」帳號販售、針對網紅下手的系列。透過比對犯罪手法、追查其多個帳號，以及聯繫該系列受害人，可以證實：此犯罪者至少已經造成近300名女性受害，其中包含不少未成年人；目前已知年紀最小的受害人，被騙取照片時只有十五歲，其行為明顯違反《兒少性剝削防制條例》《個人資料保護法》《刑法》妨害秘密、妨害名譽、散布猥褻物品及詐欺等罪。

細看創意私房上的「原創者」系列，就像攤開長長的受害者名單。台北市警局婦幼隊警務員張坤憲指出，「原創者第一手跟被害人接觸，不論是自己去騙，還是有人騙、他幫忙賣。他以此為職業，不得不產出，要維持熱度，如果熱度不見了，就會被其他人取代。」身為破獲二大論壇的警員之一，張坤憲熟悉創意私房運作，了解其嚴重性，「原創者不會只做一次，一定不斷用同樣手法犯罪，累積很多被害者。也許是為了賣錢，但通常不只為了賣錢，而是他們小圈子的榮耀，被稱為神、大大，那樣子的虛名很有吸引力。」

組織犯罪 超越N號房

張坤憲表示，其中惡意殘酷的影像、犯罪手法及受害者規模，已超過南韓N號房內發生的性犯罪，「觸感空間實際上有1,200名受害人，創意私房的原創者數量是（觸感空間）的1.5到2倍，存在時間又更久，至少有3、4千個受害人。」

創意私房揭露了以台灣為根據地，受害者遍及亞洲多國的龐大色情產業鏈。管理者老馬與提供色情資源的原創者緊密合作，形成縝密結構；嚴謹的會員制度也使其運作長達12年，創造鉅額不法牟利，及源源不絕的受害者。

▲王嵐曾抗拒外出社交，如今漸漸好轉。

至截稿前，創意私房的會員數多達5,418人（半年前為4,898人）。會員透過入會審查，預繳8千元費用，可以依照會員分級，付費瀏覽10萬部以上的非法色情資源，包含以性誘拐、詐騙、網路約會、性交易等方式取得國小生、國高中生及成年女性，自拍或偷拍而來的非自願外流性私密影像；經過實名認證的會員，擁有更高權限，包括瀏覽國小女生性行為被誘拍的影像。其中被廣傳的不少受害者是透過網路交友，約會過程被對方加裝針孔偷拍，或被要求拍攝；也有人與加害者有對價關係。

經過實名認證的會員，擁有更高權限，包括瀏覽迷藥性侵女性的系列影片、國小女生性行為影片；遭脅迫的女性以及女童，被要求學狗爬、拿針刺穿身體、異物塞物私密處的影像。這些影像的受害者甚至必須拿著身分證學生證拍攝。

「它分工明確，管理者管理整個網站，另外有會計處理帳跟金流，下面還有很多原創者。這些原創者也許是自己想賣，賣完之後跟網站分潤；有些則是管理者請他維持網站的產出。」張坤憲舉例，老馬會提供器材、金援，甚至是受害者素材，「他給你進行二次創作的（受害者）個人資料，很多受害人都是被騙過的，他開帳號給你，去找可能（下手）的二次被害人。」

連續製造300名受害者的原創者

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