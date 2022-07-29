竹市爭取舉辦WBC世界棒球經典賽　高虹安嘆恐泡湯

▲高虹安擔心竹市無法順利舉辦WBC台灣官方熱身賽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

新竹棒球場斥資12億元重建，但才開幕兩天就有3名球員受傷，還有多樣場地問題，引起各界狂批。民眾黨新竹市長參選人高虹安則說，她先前爭取WBC世界棒球經典賽台灣官方熱身賽在新竹舉辦，恐怕因此泡湯。

高虹安昨（28）日在臉書發文指出，她6月偕同體育署、竹市府和林琨瀚教練一起會勘新竹棒球場，要求啟用前須釐清問題，「很遺憾我們的會勘建議，並沒有被竹市府接納」，還遭沈慧虹質疑是謀求政治利益、惡意抹黑。

▲新竹棒球場爭議延燒。（圖／記者陳立勳攝）



高虹安提到，她的團隊早在新竹棒球場開幕前，就找了許多科技業的贊助商，一起爭取明（2023）年WBC世界棒球經典賽台灣官方熱身賽在新竹棒球場舉辦，原本已經成為第一優先評估場地，但碰上現在的慘況，恐怕因此被其他城市取代。

「大聯盟不會接受外國選手來台，結果是在一個充滿風險的場地比賽。台灣球迷也不能接受，外國選手來台竟然因為球場設計不良而受傷，這將會成為台灣的恥辱」，高虹安指出，她仍盼竹市能順利舉辦WBC台灣熱身賽，所以現在團隊希望能趕快解決新竹棒球場的所有問題，後續她將找更多國內外專家會勘，一起協助改善。