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大陸 大陸焦點 特派現場

詭異村莊一夕消失！村民警告誤闖外地人：天黑後莫出門

▲大陸最神祕村莊！遍布「漩坑」。（圖／翻攝自YouTube「CCTV科教」）

▲大陸神祕村莊「圍塔村」曾在600年前一夕之間消失。（圖／翻攝自YouTube「CCTV科教」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

中國大陸地大物博，近年來經濟雖發展迅速，但仍有許多村落或小鎮蒙著神秘面紗。位於四川省雅安市蘆山縣的「圍塔村」，就是這麼一個詭異但又神秘的村落，據傳在明朝時，該地區是商業重鎮，但卻一夕間變成了廢墟，居民也全數消失，因此吸引考察隊前往調查，才發現該村是位於世界上最大的地質漏斗底部，村中遍地「漩坑」。

據大陸節目《地理中國》介紹，「圍塔村」始建於明朝，曾是商業繁榮的小鎮，但至今卻演變成人煙罕至的原始村落。進入村落前須「穿過山洞」，村中充滿大大小小稱為「漩坑」的坑洞，最淺的坑洞也有10公尺深，因此當地居民將所有家禽全數關籠，若有外地人誤闖此地，村民都會提醒，天黑時不要出門，以免掉入這些相連的「漩坑」永久無法脫身，也為這個村落增添神秘色彩。

為何村中會有如此多「漩坑」？考察隊進一步探究，得知圍塔村屬於喀斯特漏斗地形，因此村裡才會布滿許多坑洞，且村落當地降雨豐沛，受到地質影響，容易形成龐大地下水系統，因長期沖刷侵蝕，圍塔村底部的洞穴呈蜂窩狀，這些坑洞才會遍布村裡。此種蜂窩結構導致村中岩層結構極不穩定，一旦外部與內部的條件適宜，就可能出現崩塌等災害。

考察隊在村中發現被震碎的佛塔碎片，而此村正好位於龍門山斷層，古籍中也曾提及「噴石百里，壓死居民無數」等語，所以推測圍塔村建成不久，就發生過巨大的地震，才會有原先居民一夕消失的傳聞。

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