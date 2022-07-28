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乾杯燒肉、黑毛屋8／6宏匯廣場開幕　硬裝也升級！百貨估業績長3成

▲▼ 乾杯進駐新莊宏匯廣場 。（圖／宏匯廣場提供）

▲ 乾杯進駐新莊宏匯廣場 。（圖／宏匯廣場提供）

記者戴上容／新北報導

新北新莊宏匯廣場美食品牌陣容再鍍金，「乾杯」燒肉、「黑毛屋」鍋物兩大天牌8月6日於宏匯廣場7樓開幕，乾杯集團看好新莊副都心未來發展與宏匯廣場餐飲業績高消費力潛勢，鎖定附近家庭客用餐需求，可望帶動營收挹注亮眼佳績。宏匯廣場表示，已做好交通、停車動線規劃，預估業績將長3成，歡迎大小朋友來快樂用餐！

位於宏匯廣場7樓的「乾杯」與「黑毛屋」門戶相映，突然想吃美味燒肉，或是善變狂嗑日式火鍋都可以自由選擇，完全不怕選擇性障礙發作，「乾杯宏匯廣場店」66坪空間擁有90席，店內特選牛五花、霜降豬肉和鹽蔥牛舌最是推薦。

「乾杯」經典特選牛五花，歷經熟成工法，噗滋一響掛上烤爐，柔軟食感富藏油香；長條霜降豬肉片上桌時僅以少許胡椒提味，翻烤立現邊緣金黃，吃起來軟中挾脆，剎是咬勁對抗；牛舌上面撩灑翠色蔥花，單面烤5至6分熟是最佳狀態，沾一點檸檬汁，吃起來爽韌又玩胃。

新開幕的「黑毛屋宏匯廣場店」47坪空間擁有53席，黑毛屋平實的價位與100％純天然鍋物的堅持，能滿足家庭客群健康的日常飲食訴求，以「日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起」的高CP值定位，標榜為「老饕日常」的鍋物品牌。店鋪設計比照以往的日式和風風格，呈現散發溫暖木調靜謐感，暖色系設計讓人遙想獨步在日本街風中。

▲▼ 黑毛屋 。（圖／宏匯廣場提供）

▲黑毛屋 。（圖／宏匯廣場提供）

　「乾杯」、「黑毛屋」2大飲食品牌進駐，預期會吸引大批人潮，宏匯廣場表示，自開幕以來宏匯長時間投入線上、線下顧客意見與評論彙整，已打造B7-B2樓增設手扶梯直通商場，而且善用動線策展，以手扶梯機體與梯廳等空間再連袂Hansa Creation擬真動物偶營造海洋世界，大小朋友於移動之中都能有生態知識收穫。

▲▼宏匯增設手扶梯讓服務再升級。（圖／宏匯廣場提供）

▲宏匯增設手扶梯讓服務再升級。（圖／宏匯廣場提供）

　另針對自駕族群安全性，特別拓寬加長新北大道路段避車彎道，方便顧客上下車順暢度，接駁車路線也更新改版上路，透過宏匯廣場APP可即時查詢路線與到站時間，乘車到宏匯十足便利。宏匯表示，業績因2品牌進駐，可望帶動3成業績，炎炎夏日，歡迎大小朋友來宏匯玩樂品嘗美食！

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