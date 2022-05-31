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消防人員穀倉救援初體驗　南消五大隊強化救護技能分享經驗

▲台南市消防局第五大隊，31日舉行訓練課程，針對日前發生於仁德區之穀倉救援案例，特地安排前往搶救的陳柏榮教官到場分享國內外相關搶救作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，31日舉行訓練課程，針對日前發生於仁德區之穀倉救援案例，特地安排前往搶救的陳柏榮教官到場分享國內外相關搶救作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，為使所屬救護人員救護能力更進一步，完善整體消防人員搶救經驗，第五大隊每月舉辦強化救護技能訓練會議，31日舉行訓練課程除了孩童CPR、呼吸器處置替代方法，並針對日前發生於仁德區之穀倉救援案例，特地安排前往搶救的陳柏榮教官到場分享國內外相關搶救作業。

▲台南市消防局第五大隊，31日舉行訓練課程，針對日前發生於仁德區之穀倉救援案例，特地安排前往搶救的陳柏榮教官到場分享國內外相關搶救作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳柏榮教官發揮巧思，利用幾個回收桶子DIY製作縮小版的穀倉的環境，讓參與的教官們了解穀倉可能面對的搶救上困難，以及執行救護時應留意的相關事項。過程生動活潑，讓台下教官們收穫良多。其中解說身高180公分成人為例，在卸料時，陷入穀物堆至完全沒入，所需時間只需25秒，讓大家更為吃驚，所以救援更顯得分秒必爭，著實有其分享及訓練之必要性。

黃偉哲市長說，「消防技能，精益求精」是消防人員不變的態度，藉由特殊案例的分享，消防機關能夠自主訓練，強化救護及救災技能，是台南市民生命財產保障的最大支柱。

消防局李明峯局長表示，台南市消防局近年來配發許多救援裝備，以面對當代災難的多變性。但可能還是會面對到從未遇過的災害案件，此時除了現場應變外，事後的檢討與改善，更會讓消防人員執行案件減少風險與危害，應保持並傳承這樣的經驗分享，讓台南所轄的消防員面對類似災害時，可以採取對傷患更好的急救及救援計畫。

▲台南市消防局第五大隊，31日舉行訓練課程，針對日前發生於仁德區之穀倉救援案例，特地安排前往搶救的陳柏榮教官到場分享國內外相關搶救作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊長鄭誌峰表示，第五大隊為大台南地區救災救護案件數最多之單位，第五大隊所屬永康區及南關區，都是工業眾多之地區，所以災害類型複雜，藉由每次強化訓練，讓救災救護人員更了解穀倉救援的困難性及多變性，是很有效的訓練方式，而訓練更是消防人員的福氣，能有好的訓練，才有好的救援，也是民眾之福。

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