　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民團質疑台塑、台化用汽電共生套利　跨黨派立委：政府勿成幫兇

▲陳椒華出席台灣健康空氣行動聯盟「Formosa燃煤地下電廠都是金雞母？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳椒華28日出席台灣健康空氣行動聯盟「Formosa燃煤地下電廠都是金雞母？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

環團質疑台塑石化及台化用汽電共生套利，上周已向監察委員陳情，三位跨黨派立委今天一同召開記者會，呼籲經濟部不該讓汽電共生收購費率無限上綱，變成廠商套利幫兇，也應做好能源轉型配套措施及考量轉型目標。

針對汽電共生發電下降等議題，台灣健康空氣行動聯盟及彰化縣醫療界聯盟等民團，28日上午與民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委林奕華、時代力量立委陳椒華在立法院召開記者會。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，反煤團體22日已向監委紀惠容陳情，要求擴大調查台化及台塑石化汽電共生是否有違法套利之嫌；楊也說，台塑石化有16座燃煤氣電共生機組，而去年賣銷售額總價276億元的電力給台電，賣電量和收入創七年來新高。綠色消費者基金會董事長方儉則根據法規，質疑廠商有30％至40％的不當利得。

林奕華表示，汽電共生的本意，除了是增加供電來源多元性外，更重要的是環保，但多年過去了，我國汽電共生最主要的發電來源仍然是煤，且熱轉換效率也未見明顯提升，有違政府鼓勵發展汽電共生的本意。

蔡壁如說，2006年時監察院因為汽電共生收購費率偏高糾正經濟部，目前汽電共生收購價每度新台幣2.4餘元，高於燃煤電廠的2.02元。因應國際燃料成本提升，經濟部宣布提高汽電共生收購價，最高可達每度10元。

蔡壁如也呼籲，汽電共生費率不只要精算成本效益，也要考量能源轉型目標，經濟部不應讓汽電共生收購費率無限上綱，變成廠商套利的幫兇。

陳椒華表示，國際燃料價格高漲，政府與民眾還是要努力節能減碳，如果企業用汽電共生賺錢、套利的話，政府要睜大眼睛，絕不可以容許這樣的事情一再發生。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
快刪！近30款App藏惡意病毒「恐收高額帳單」　下載量逾千萬
不用看完林智堅6000字聲明！　他劃重點1段「小智巴比Q了」
找替死鬼內幕曝！台人被販運柬緬僅10％脫身　賣友求生慘劇狂輪
蕾菈200元淘寶衣「狂洩南半球」太辣！　網看暈
站哨人咧？海軍陸戰隊士官跑回寢室爽睡　被抓包下場慘了
余正煌控抄襲　林智堅團隊提「三先」回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌生日接見日本訪團　日眾議員笑稱來不及準備禮物

打空戰砲火四射！地方人士看陸戰「反應冷清」　柯志恩回應了

內湖交通「換人做」就有解？　黃珊珊嗆陳時中：你是候選人不是市民

不用看完林智堅6000字聲明！　他劃重點1段「小智巴比Q了」

搶攻客家票！陳時中學客語自我介紹　「切錯聲道」笑場了

反嗆陳時中「防疫爛誰想抄？」　蔣萬安：我不是林智堅

「台灣是第一島鏈關鍵防線」　蔡英文：願跟日本民主夥伴深化合作

民團質疑台塑、台化用汽電共生套利　跨黨派立委：政府勿成幫兇

外籍移工遭廠商下禁足令涉及歧視　監委批重創我國形象糾正苗縣府

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

蘇貞昌生日接見日本訪團　日眾議員笑稱來不及準備禮物

打空戰砲火四射！地方人士看陸戰「反應冷清」　柯志恩回應了

內湖交通「換人做」就有解？　黃珊珊嗆陳時中：你是候選人不是市民

不用看完林智堅6000字聲明！　他劃重點1段「小智巴比Q了」

搶攻客家票！陳時中學客語自我介紹　「切錯聲道」笑場了

反嗆陳時中「防疫爛誰想抄？」　蔣萬安：我不是林智堅

「台灣是第一島鏈關鍵防線」　蔡英文：願跟日本民主夥伴深化合作

民團質疑台塑、台化用汽電共生套利　跨黨派立委：政府勿成幫兇

外籍移工遭廠商下禁足令涉及歧視　監委批重創我國形象糾正苗縣府

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

「最美記者」認愛世界冠軍7天爆分手！　遭控小三停職…影片刪光

男子盼到肝臟移植「手術前竟確診」　淡水馬偕動員17名醫護助重生

極陰年鬼月求「樂透財」！　專家曝6撇步：發財又保平安

準颱風「桑達」挾雨彈襲！1圖秒懂3階段雨區變化　雨勢最猛時間曝

外資砍43億賣超這十檔！台股跌29點失守14900　三大法人賣超29.48億

身障女兒險遭鄰居性侵　母怒吼「你在幹什麼」噁男嚇到提褲落跑

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

未對林智堅案發表看法遭質疑「綠色的」　台大學生會曝「兩點回應」

買完菜脫罩抽菸被逮　通緝犯崩潰跳針：我的蛋蛋會破要小心

「紙袋藏8萬7丟垃圾桶」　男大生超商打工4天偷錢被抓包

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

快訊／蘇煥智要選台北市長！　2022首都之戰5人要搶位

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

快訊／余正煌：到現在都沒看過林智堅論文　不知道他寫什麼也懶得去看

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

快訊／到底誰抄誰？　余正煌：我的論文有引註、林智堅沒有

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

更多熱門

相關新聞

7月熱傷害通報達556人次　民眾黨團籲提供高溫津貼

7月熱傷害通報達556人次　民眾黨團籲提供高溫津貼

上週受到太平洋高壓影響，台灣多處出現極端高溫，包括花蓮卓溪鄉與玉里鎮飆出41.4度與41度、新北板橋氣象站測到39.4度，是設站以來最高溫紀錄。對於高溫影響農牧業，熱傷害要人命，民眾黨立委蔡壁如與邱臣遠27日召開記者會，直指政府熱傷害防治成效不彰，呼籲衛福部加強跨部會合作，職安法規也應與時俱進，研議提供高溫津貼、災防停班標準入法。

台塑38年最大加薪來了！調幅4.5% 　平均漲2496元

台塑38年最大加薪來了！調幅4.5% 　平均漲2496元

時力黨慶席開60桌　首長參選人同台展團結

時力黨慶席開60桌　首長參選人同台展團結

蔡壁如批NCC這草案　意圖讓「1450檯面化」

蔡壁如批NCC這草案　意圖讓「1450檯面化」

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

關鍵字：

陳椒華台塑蔡壁如林奕華汽電共生台化台塑

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

即／聯準會宣布升息3碼

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面