民團質疑台塑、台化用汽電共生套利　跨黨派立委：政府勿成幫兇

▲陳椒華28日出席台灣健康空氣行動聯盟「Formosa燃煤地下電廠都是金雞母？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

環團質疑台塑石化及台化用汽電共生套利，上周已向監察委員陳情，三位跨黨派立委今天一同召開記者會，呼籲經濟部不該讓汽電共生收購費率無限上綱，變成廠商套利幫兇，也應做好能源轉型配套措施及考量轉型目標。

針對汽電共生發電下降等議題，台灣健康空氣行動聯盟及彰化縣醫療界聯盟等民團，28日上午與民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委林奕華、時代力量立委陳椒華在立法院召開記者會。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，反煤團體22日已向監委紀惠容陳情，要求擴大調查台化及台塑石化汽電共生是否有違法套利之嫌；楊也說，台塑石化有16座燃煤氣電共生機組，而去年賣銷售額總價276億元的電力給台電，賣電量和收入創七年來新高。綠色消費者基金會董事長方儉則根據法規，質疑廠商有30％至40％的不當利得。

林奕華表示，汽電共生的本意，除了是增加供電來源多元性外，更重要的是環保，但多年過去了，我國汽電共生最主要的發電來源仍然是煤，且熱轉換效率也未見明顯提升，有違政府鼓勵發展汽電共生的本意。

蔡壁如說，2006年時監察院因為汽電共生收購費率偏高糾正經濟部，目前汽電共生收購價每度新台幣2.4餘元，高於燃煤電廠的2.02元。因應國際燃料成本提升，經濟部宣布提高汽電共生收購價，最高可達每度10元。

蔡壁如也呼籲，汽電共生費率不只要精算成本效益，也要考量能源轉型目標，經濟部不應讓汽電共生收購費率無限上綱，變成廠商套利的幫兇。

陳椒華表示，國際燃料價格高漲，政府與民眾還是要努力節能減碳，如果企業用汽電共生賺錢、套利的話，政府要睜大眼睛，絕不可以容許這樣的事情一再發生。