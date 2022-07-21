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囂張！苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

▲苗栗坤輿再爆流血衝突，民進黨立委洪申翰現場也被攻擊。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲苗栗坤輿廢棄物掩埋場爭議再爆流血衝突。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者呂晏慈／台北報導

苗栗坤輿事業廢棄物掩埋場設置爭議，今（21日）凌晨3點再度爆發衝突，業者出動大批車隊準備運載廢棄物進場，自救會成員號召近百人阻止，雙方爆發肢體衝突7人流血送醫。徹夜在現場聲援的民進黨立委洪申翰控訴，有些鄉親被打的頭破血流，他自己也挨了胡椒噴霧、被扔鐵塊，但現場警察卻把盾牌對向赤手空拳的鄉親，放任黑衣人繼續施暴。

為表達痛斥坤輿找來黑衣人惡質暴力，並譴責苗栗國的苗栗縣警察局放任衝突發生，反坤輿廢棄物掩埋場自救會與民進黨立委洪申翰、湯蕙禎、民進黨苗栗縣長參選人徐定禎、時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎及跨黨立委，將在今天上午9點20分舉行記者會。

洪申翰表示，凌晨趕到坤輿現場，在凌晨3點，坤輿派出的黑衣人，從側邊山坡突然出現，將鄉親、學生拖入人群中毆打，並拿出胡椒噴霧噴向在場的所有鄉親，有些更直接對著臉直噴，並用暴力推擠、衝撞，甚至不斷投擲三角錐、椅子向鄉親，有些鄉親被打的頭破血流、手腳抓傷。

洪申翰指出，他在現場也中了坤輿黑衣人噴的胡椒噴霧，也被丟鐵塊，整個眼睛都睜不開，手到現在都還又辣又痛，但讓他不能接受、氣到爆炸的是，苗栗國的苗栗縣警察局警力，在衝突時，卻只把盾牌對向赤手空拳的鄉親，用盾牌向鄉親推擠，另一頭卻放任坤輿的黑衣人對居民暴力、拳打腳踢，有些鄉親甚至都被打到躺在地上，在暴力發生時卻沒有任何盾牌在對著黑衣人，防範黑衣人對鄉親繼續施暴。

洪申翰質疑，苗栗縣長徐耀昌和「苗栗國」的苗栗縣警察局，請問有在保護苗栗人嗎？坤輿此次的試運轉不具備合法性，坤輿現在的地磅使用是違法的，環保局多年來一路放水，到最後被民意代表逼得不得不承認，於是在凌晨4點，苗栗縣環保局在現場表示，坤輿目前申請的地磅都不具備可使用的資格，因此此兩日的全量試運轉將有瑕疵，也就是說，現在如果坤輿要強硬進場試運轉，其實都是違法的。

時代力量立委陳椒華也透過臉書出示鄉親被打到「頭破血流」的照片表示，現場雖有大批警力，但仍發生流血衝突，自救會控訴苗栗警方的盾牌卻對著手無寸鐵的鄉親，而非坤輿黑衣人？甚至警方縱容坤輿黑衣人施暴、使用辣椒水，造成鄉親受傷流血，多人遭辣椒水襲擊，甚至眼睛受傷，數人由救護車送醫，一波衝突過後，苗栗環保局科長到場宣布坤輿地磅有問題，未明確指出位置，目前試圖試運轉讓廢棄物進場是違法的，才暫時停止衝突與對峙。

陳椒華質疑，若是一家正派經營的公司，怎會數度召集黑衣人在半夜發動突襲行動，對苦守在現場的老弱鄉親暴力相向呢？她譴責苗栗警方執法不力，未善盡保護人民的責任，縱容坤輿公司黑衣人暴行，甚至未逮捕現行犯，而苗栗縣環保局更是奇怪，不早點宣布坤輿的地磅尚未獲得認可，等到發生流血衝突才出來說坤輿違法，簡直莫名其妙，非要等到出事才要出面宣布違法？

陳椒華痛斥，譴責一路護航坤輿公司的苗栗縣政府，要不是縣府執意再度同意坤輿試運轉，怎會再發生流血衝突？她也要譴責環保署，要不是張子敬署長沒有擔當，怎會讓徐耀昌縣長主政的苗栗縣政府亂搞呢？到底坤輿公司有什麼天大的本事，能讓中央和地方政府護航到這種程度？連警方也縱容？

▲苗栗坤輿再爆流血衝突，民進黨立委洪申翰現場也被攻擊。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲民進黨立委洪申翰現場也被攻擊。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲苗栗坤輿再爆流血衝突，民進黨立委洪申翰現場也被攻擊。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

▲苗栗坤輿廢棄物掩埋場爭議再爆流血衝突。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

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