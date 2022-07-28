被控賤賣新光人壽房產給堂弟　金管會移送吳東進等4人結局出爐

▲吳東進被金管會懷疑賤賣新光人壽房產給堂弟吳東明，檢察官調查後認為罪嫌不足。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

新光人壽2017年公開標售台北市1處房產，結果由董事長吳東進的董事堂弟吳東明，以公司名義用2.1億標得，金管會認為有賤賣、關係人交易等疑慮，依違反《證交法》財報不實等罪移送，台北地檢署認為鑑價過程合理，且價金僅新光人壽年度財產交易量的1%，吳東進不知道買家是堂弟，28日處分不起訴吳東進等4人。

金管會移送指出，新光人壽在2016年賣出台北市南京東路3段1處房產，買家是董事吳東明旗下公司，屬於關係人交易，卻未在財報中揭露，且這個位於華廈內的3戶房產，標售價曾被調降約2千萬元，疑似賤賣，而新光銀行2名高階主管在辦理標押金授信時，也沒有依關係人交易方式處理，4人分別被依涉嫌《證交法》財報不實，《保險法》特別背信罪移送。

吳東進辯稱，他只知道新光人壽標售該筆房地，但不知道買家是堂弟吳東明的公司，吳東明則坦言，沒跟堂哥說過，要用旗下公司購買這筆房產做為辦公室使用，2人都否認犯罪。

檢察官傳喚當時為房產估價的2家鑑價公司人員，他們證稱，因為同棟華廈有另1戶曾被鑑定為輻射屋，雖然後來已經被原委會解除列管，但在市場上仍會影響購屋意願，所以確實有調降鑑價；再回溯前1年度，還有第3家鑑價公司也曾以相同理由降低估價，因此認為本案並無賤賣情形。

此外，相關標售案文件簽核只到總經理，無證據顯示吳東知道最後買家是堂弟的公司，而這筆交易金額，只占新光人壽年度財務交易的1%，難以認為是需要揭露財報的「重大性」事項，無證據顯示吳東進、吳東明主觀上有明顯惡意。

至於當初承辦吳東明旗下公司申貸本案押標金2千多萬元時，新光銀行高階主管黃玉書和周志明，也無法從文件上看出來，授信對象公司的實際負責人是吳東明，因此最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴吳東進、吳東明等4人。