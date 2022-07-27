私釀假酒奪命！印度村民一喝「36人中毒身亡」　50人送醫

▲ 居民喝到假酒，緊急送醫治療。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西部亞古吉拉特邦多達36名居民飲用在黑市購買的私釀烈酒後不幸身亡，還有50人身體不適送醫。據報當地禁止製造、銷售及飲用烈酒，釀成這起事件的製酒商已因涉嫌供應烈酒被捕，他們將甲醇加水稀釋，製造「假酒」釀成悲劇。

綜合CNN、《鏡報》報導，古吉拉特邦美達巴德（Ahmedabad）及博塔德（Botad）26日以來至少有36人因飲用受污染的酒精而死，另有50人被送醫。酒精製造、銷售及消費在古吉拉特邦皆屬非法行為，當地警察局長巴蒂亞（Ashish Bhatia）表示，已經逮捕10名涉案人員並查獲475公升液體。

巴蒂亞說明，其中一名被捕的男子從一家工廠偷走甲醇後賣給表親，對方又賣給其他人，加水稀釋這種化學物質後當成酒品販賣，造成悲劇發生。

甲醇會令人感覺喝醉，但就算只是少量也具有毒性。根據美國CDC，甲醇中毒會導致噁心、嘔吐、心臟或呼吸衰竭，造成思維混亂、頭暈、嗜睡、頭痛及肌肉運動不協調，甚至引發代謝性酸中毒、失明及死亡。

據世界銀行數據，酒精在印度大部分地區是合法的，但即使是在這些地區，私酒依然廣受歡迎，尤其是在貧窮的鄉村地區。私酒通常在鄉村釀造後走私到城市，每瓶售價約10美分（約新台幣3元），為合法釀造酒品價格的1/3。

與酒精相關的死亡事件在印度層出不窮，因為私酒較便宜，也較容易製造及銷售盈利，但可能摻入化學物質及農藥，以提高酒精含量，在黑市十分有利可圖，有心人士可販售大量酒品卻不受監管，也不須繳稅。不幸的是，黑市私酒釀成的悲劇十分普遍，北部旁遮普邦2020年一年就有逾120人因此死於酒精中毒。

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