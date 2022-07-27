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無垢延續「儀式劇場」　睽違8年絕美神作《觀》重返國家戲劇院

▲▼無垢舞蹈劇場經典神作《觀》巡迴全球，睽違8年，將盛大重製及重返國家戲劇院。（圖／金成財攝影／國家兩廳院提供）

▲無垢舞蹈劇場經典神作《觀》睽違8年，將重返國家戲劇院。（圖／金成財攝影／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

無垢舞蹈劇場經典神作《觀》巡迴全球，睽違8年，如今將盛大重製並重返國家戲劇院，延續無垢「儀式劇場」的一貫風格，藝術總監林麗珍有感人、鬼、神是共存一心，將前衛與傳統的舞蹈身體揉合，藉鷹族寓言，帶領觀眾一步步重新貼近大地靈魂的內在風景。

林麗珍被國際譽為世界當代八大編舞家，有感人、鬼、神乃是共存一心，繼以《醮》講人鬼萬物生滅榮枯的淒然、《花神祭》洞見人與自然神靈間的連結後，醞釀9年，完成其禮敬神鬼，「天、地、人三部曲」的終章《觀》。

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▲▼無垢舞蹈劇場經典神作《觀》巡迴全球，睽違8年，將盛大重製及重返國家戲劇院。（圖／金成財攝影／國家兩廳院提供）

▲《觀》延續了無垢「儀式劇場」的一貫風格。（圖／金成財攝影／國家兩廳院提供）

《觀》延續了無垢「儀式劇場」的一貫風格，林麗珍以跳舞、編舞多年的潛沉，以及浸潤常民文化的生命體驗，將宗教儀式、集體記憶和神話寓言融為一體，藉蒼鷹之眼映照神性、人性、魔性共存一心的掙扎。

作品同時也是她對環境保育議題的悲憫關懷，母親之河流淌在天地宇宙之間，悠悠行過萬物的歲時遞嬗。乳白河水中，一顆顆來自喜馬拉雅山的卵石成了古老記憶的傳承，金黃的稻穗是對大地的禮讚，祖靈在河畔悠悠吟唱，提醒我們應珍重守護。

為了呈現如此盛大的畫面，在林麗珍細膩且奔放的創意下，由浸染著山水墨色的巨幅布幔，以寫意垂掛的方式，精準構成空間的基調；而舞者身上則是老文化所流傳下來的服裝、繡品、飾物等各式物件，在重新的排列組合之下發展出了獨特的生命面貌。

林麗珍認為，老文物的精華都紀錄在它精細的手工藝裏，每個針縫、捏搥，都呈現出工匠的綿密情感；而時間的歷練，加深了文物的深度與力度，和穿戴它們演出的舞者，共同構成了劇場裡時間與空間的力量。

▲▼無垢舞蹈劇場經典神作《觀》巡迴全球，睽違8年，將盛大重製及重返國家戲劇院。（圖／金成財攝影／國家兩廳院提供）

▲舞者穿戴老文物演出，共同構成了劇場裡時間與空間的力量。（圖／金成財攝影／國家兩廳院提供）

▲▼無垢舞蹈劇場經典神作《觀》巡迴全球，睽違8年，將盛大重製及重返國家戲劇院。（圖／張震洲攝影／國家兩廳院提供）

▲無垢舞蹈劇場經典神作《觀》將重返國家戲劇院，期望台灣帶來療癒與力量。（圖／張震洲攝影／國家兩廳院提供）

據悉，《觀》在2009年於國家戲劇院首演，在兩廳院規劃下廣受國內外觀眾及媒體好評之後接連受邀至香港、法國、巴西、俄羅斯、墨西哥等國際場館演出，其中在巴黎夏佑宮的票券，演出前3個月就銷售一空，里昂及亞眠的場次也是一票難求，法國費加洛報也盛讚，「無垢舞蹈劇場施展魔法，透過沉緩的步伐，粹取另一個世界的呼吸。」

《觀》巡迴了7個國家，除了法國創下場場滿座的佳績，持續在亞洲、拉丁美洲等地拓展巡演，以台灣原創舞蹈藝術，在國際重要場域打響來自台灣的品牌。而在2022年面對疫情、戰爭等動盪不安的世局下，林麗珍以《觀》重返國家戲劇院，期望台灣帶來療癒與力量，也為周遭的環境、有形、無形的生命，獻上最真摯的祈福。

▲▼無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍，被國際譽為世界當代八大編舞家。（圖／張震洲攝影／國家兩廳院提供）

▲無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍，被國際譽為世界當代八大編舞家。（圖／張震洲攝影／國家兩廳院提供）

此舞作三度登上國家戲劇院舞台，有特殊且深刻的意義，而這次飾演白鳥的首席女舞者吳明璟，更曾被德國舞蹈劇場之母的蘇珊・琳卡(Susanne Linke)讚譽，「見過了那麼多的白鳥（芭蕾舞中的白天鵝），吳明璟所飾演的白鳥是我見過最美的鳥了。」

睽違8年，《觀》盛大重製演出，8月19日～8月21日於台北國家戲劇院演出四場，購票集節目資訊可至OPENTIX網站查詢。

▲▼無垢舞蹈劇場經典神作《觀》巡迴全球，睽違8年，將盛大重製及重返國家戲劇院。（圖／張震洲攝影／國家兩廳院提供）

▲無垢舞蹈劇場經典神作《觀》將重返國家戲劇院，期望台灣帶來療癒與力量。（圖／張震洲攝影／國家兩廳院提供）

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