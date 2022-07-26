圖／漢光9張圖一次看　標一飛彈、鎮海火箭彈、深水炸彈火力全開

▲成功級艦實施標準一型飛彈射擊。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日上午前往宜蘭蘇澳視察「漢光38號演習」，並登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。

蔡英文在登上基隆軍艦後，首先聽取168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報；隨後，水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。

本次演訓精彩重點，則包括：成功級艦實施標準一型飛彈射擊、空軍第三聯隊IDF射擊AIM-9P4響尾蛇飛彈、海巡艦艇發射鎮海火箭彈、基隆級艦實施 5 吋砲射擊、各型艦艇實施干擾彈施放、錦江級艦施放深水炸彈、濟陽級艦發射反潛火箭、P-3C 反潛機實施反潛搜索等任務。

隨後，蔡英文向所有水面作戰支隊表示，大家精實的操演，展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，我們一起繼續努力守護家園；最後並發予加菜金。

▲S-70C起飛。（圖／軍聞社）

▲濟陽級艦實施反潛火箭射擊。（圖／軍聞社）

▲錦江級艦投放深水炸彈。（圖／軍聞社）

▲發射干擾彈。（圖／軍聞社）

▲基隆級艦實施 5 吋砲射擊。（圖／軍聞社）

▲海巡艦艇發射鎮海火箭彈。（圖／軍聞社）

▲空軍第三聯隊IDF射擊AIM-9P4響尾蛇飛彈。（圖／軍聞社）

▲成功級艦實施標準一型飛彈射擊。（圖／軍聞社）