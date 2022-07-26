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大武山三角點被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊主怒：是慣犯

▲▼大武山三角點被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊莊主怒了：是慣犯。（圖／翻攝屏東林區管理處北大武山資訊站）

▲一名男登山客24日被領隊丟包。（圖／翻攝屏東林區管理處北大武山資訊站）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東泰武鄉檜谷山莊莊主吳德發表示，25日得知某領隊帶團，將山友帶到山角點後就獨自離開，回到山莊休息，最後山友缺水、頭燈沒電求援，「問他們領隊是誰？我聽到名字就牙起來了，因為是慣犯。回到山莊我當面指責，他一臉我沒有錯你奈我何？」

吳德發以筆名「大武野夫」25日在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」發文表示，有一名山友投訴，他們參加北大武山三天兩夜行程的商業團，但他們24日晚間在山上時，領隊將他們帶到三角點後，離開沒幾百公尺就請他們自己走，領隊則獨自下去山莊休息。

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團隊中，有一名男子因年紀大而走路緩慢，本來還有兩名團員陪伴，最後因缺水、頭燈快沒電而先讓老先生在山上等待，他們倆人前往山莊求援。最後山莊的人出動，耗費共18小時送水、頭燈支援後返回。沒想到，該名男登山客在2.2 K走不動，打電話報案求救，救援隊獲報後先確認沒有立即危險，通知吳德發後出發，用背跟拉的形式將男子帶下山。

▲▼大武山三角點被「領隊丟包」男子受困求救　檜谷山莊莊主怒了：是慣犯。（圖／翻攝屏東林區管理處北大武山資訊站）

▲吳德發認為登山客要衡量自己的實力、慎選領隊才登山。（圖／翻攝屏東林區管理處北大武山資訊站）

吳德發表示，該名領隊的帶隊手法一致，會先將人帶到三角點，再請團員走再一起、慢慢下山，他則先回到山莊休息，「之前在7.3 K崩壁處，一群老大姐不敢過，我一個一個牽手走過去，問他們領隊是誰？我聽到名字就牙起來了，因為是慣犯。回到山莊我當面指責，他一臉我沒有錯你奈我何？所謂惡妻孽子無法可管，這是別人家的事，是否我管太多？」

吳德發認為，該名領隊不當的帶隊方式及思維，遲早會出事，但參加行程的登山客也該檢討，要認清自己的實力，來判斷能否完成登山的夢想，「自己根本沒有爬北大武山的實力，又沒有打聽口碑，所託非人，兩個因子加在一起，還沒出門就注定要失敗。如果真的是發生意外，所有救難人員會同心協力救苦救難，因為沒有人能夠一輩子拿免事牌，誰都不想出事。」

最後，吳德發表示，爬大山請先惦惦自己斤兩，評估自己實力，不是繳錢就好了。慎選商業團也是你該學會的功課，「因為好的商業團帶你登頂上天堂，不及格的商業團，直接讓你上天堂！」

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