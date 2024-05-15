新冠「KP.2變異株」廣東現蹤　陸專家：短期成為流行高峰可能性低

▲新冠Omicron變異株亞型KP.2在全球持續蔓延。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎最新變異株「KP.2」逐漸在全球蔓延，世衛組織在3日將KP.2列入「需要監測的變異株」，引起全球關注。大陸國家疾控局昨（14）日首次公開曾在3月11日於廣東本土病例中發現到KP.2變異株，不過，現階段主要流行株構排在前三位的仍為Omicron變異株JN.1、JN.1.16和JN.1.4三種。

▲大陸病毒專家張文宏。（圖／上海市衛健委）

《極目新聞》報導，KP.2是新冠病毒奧密克戎（Omicron，下同）JN.1變異株的第三代亞分支，也是JN.1變異株中具有較強傳播力的一個亞分支，於2024年1月2日在印度採集的樣本中首次監測到。目前尚未檢索到KP.2的致病力和免疫逃逸能力較當前流行的JN.1變異株發生明顯改變的報導。

美國疾病管制預防中心（CDC）數據顯示，截至5月11日的兩周內，KP.2變異株佔美國新冠病毒感染者28%，4月中旬時，這一比例僅為6%。另項數據顯示，KP.2亞分支在全球流行毒株中的佔比逐漸增加，從1月上旬的0.16%增長至5月上旬的14%左右，部分國家KP.2亞分支流行程度近期相對較高，佔比為10%至30%。

對此，大陸病毒專家張文宏表示，截至5月12日，本土病例中共監測到25條KP.2序列，每周報告的本土序列中KP.2佔比在0.05%至0.30%之間，仍處於極低水平，「新冠病毒處於持續的變異中，但仍難突破奧密克戎家族。就像流感病毒持續處於變異一樣，變異是病毒在宿主免疫壓力下生存的常態。」

張文宏指出，美國CDC監測提示，截至5月11日，KP.2佔比上升至28.2%，「但急診就診、住院人數以及死亡人數來看，未見人數趨勢的明顯上升，因此可以判斷KP.2後續的實際臨床風險有限。」

張文宏強調，未來仍會持續強化對新冠及其他呼吸道病原體的監測，出現新病毒亞型將是常態，無需過度擔憂。