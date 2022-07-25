推特540萬用戶帳號訊息被盜　駭客出價89.7萬

▲推特用戶帳號資訊被盜。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

2022 年初，在 Twitter 上曾發現安全漏洞，當時有 540 萬用戶的帳戶訊息被盜，外媒報導也指出，目前有駭客正在出售這些帳號資訊。

電信公司T-Mobile先前也爆出個資外洩訊息，在 2021 年 8 月，有 4.78 億 客戶訊息外流，Twitter 這次的個資問題相對來說較輕微。根據調查公司 Restore Privacy 說法，現在出售的數據來自於 2022 年 1 月報告的安全漏洞，當時Twitter 承認這是重要安全問題，甚至向發現者支付 5,040 美元的賞金。

Restore Privacy表示，現在此漏洞獲得的數據正在出售，駭客論壇上的賣家使用用戶名「魔鬼」來發布出售貼文，他也表示，這些數據包括名人、公司、隨機用戶等。當Restore Privacy聯絡賣家之後，賣家要求至少 30,000 美元才能購買。

根據AppleInsider報導，這些洩露出去的數據，似乎不包括密碼，但可能可以透過 Twitter 的「忘記密碼」功能找回用戶的電子郵件。也就是說，用戶不用擔心用戶帳戶會被不良行為者破壞，但數據可能會被出售給廣告商利用。