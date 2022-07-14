推特怒掀馬斯克「2大惡狀」　終止收購都是藉口！要法院強制執行

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特破局，如今推特正式向他提告。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

網路社群媒體推特（Twitter）於12日向馬斯克（Elon Musk）提起訴訟，要求法院強制執行原先的440億美元（約新台幣1.3兆元）收購協議，還指控馬斯克所說的都是「藉口」，從兩大方面來看可知，他終止交易原因追根究柢只是因為不符合他的個人利益。

綜合美國CNBC、英國《金融時報》報導，馬斯克先前聲稱，中止收購是因為推特沒有提供核實假帳號的相關資訊，也未能交出真實數據，再加上高層辭職與裁員相當於讓推特無法正常進行業務。

然而，推特在起訴書中提出了幾項最嚴重的指控，包含認為馬斯克所說的只是為了取消交易的「藉口」，背後真正的動機與「股價下跌」更有關係，尤其是科技股。自從馬斯克宣布收購推特以來，他主要的財產來源──特斯拉的股價已經下跌了約30％，周二（12日）收盤價為699.21美元。

▲推特認為，馬斯克公開提及收購案的部分言論是不誠實的，他是在股市表現下滑後，才開始要求推特提出假帳號問題不嚴重的證明。（圖／路透）

推特還指責馬斯克在1到3月期間「秘密」累積推特的股票。不僅未向監管機構適時揭露他大量買股的行為，反而還「在市場一無所知的情況下不斷累積推特股票」，另外又公開發表貶低推特、關於收購交易的負面言論，持續影響推特股價下滑，造成商業風險，但馬斯克不想承受市場低迷的考驗，而是想把它轉嫁給推特的股東。

推特起訴書提到，「馬斯克顯然認為，他不向其他所有受德拉瓦州合約法約束的當事人，他可以自由地改變主意，猛烈批評公司，擾亂其運營，破壞股東價值，然後一走了之。」還稱，「對馬斯克來說，推特、股東利益、馬斯克同意的交易，以及執行交易的法律程序，似乎都是一個精心設計的笑話。」

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