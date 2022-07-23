男童神助攻！穿「正妹照T恤」代相親　想認識直接加好友...真相曝

▲男童穿著印有小姨照片的T恤外出遊玩。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

許多單身的人會透過網路交友找對象，不過中國河北有一名單身女子突發奇想，把自己的照片印成T恤，讓外甥穿在身上四處遊玩，假如有興趣認識，就可以掃背後的QR碼，讓不少網友都笑噴。

女子為了能夠早點找到男友，就把自己的照片和聯繫方式印在衣服上，讓外甥穿著這件衣服出門。畫面中可見，衣服正面是她的美照，背面則是QR碼，如果有男生覺得她長得很漂亮，想進一步認識，就可以掃描直接加好友。

男童家人透露，小姨子訂製了一件T恤送給外甥當生日禮物，孩子收到禮物後非常高興，打開之後就立刻穿上。不過，家人也強調，這樣做不是為了打廣告，也不是想利用這樣的方式給小姨子相親，主要是圖個娛樂而已。

▲T恤背面印有QR碼。（圖／翻攝自微博）

影片在網路爆紅，引發熱烈討論，網友紛紛留言，「這個小外甥真的是神助攻了，我感覺這個辦法還是挺不錯的，我也要讓我的小外甥穿著這樣的衣服出去炸街」、「這種情況難道不比相親網站靠譜多了麼，而且還特別的省錢，同時，這件事情也告訴單身狗們，有一個小外甥是一件多麼重要的事」，不過也有人表示，如果換做自己是小外甥，肯定滿臉嫌棄，絕不願幫忙這樣的事。

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