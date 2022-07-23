快訊／今本土+22347！「仍有7縣市確診破千」新北3688例最多

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增22,347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。本土個案仍以新北市3,688例最多，包括新北市仍有7個縣市案例破千。

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▲指揮中心公布7/23新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之22,347例本土病例，為10,230例男性、12,108例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,688例)、臺中市(2,878例)、桃園市(2,303例)、高雄市(2,288例)、臺北市(2,202例)、臺南市(1,705例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(724例)、新竹縣(637例)、宜蘭縣(600例)、雲林縣(587例)、苗栗縣(587例)、新竹市(549例)、花蓮縣(478例)、嘉義縣(433例)、南投縣(417例)、基隆市(337例)、嘉義市(292例)、臺東縣(261例)、金門縣(136例)、澎湖縣(130例)、連江縣(27例)。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計14,495,805例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,080,499例排除)，其中4,408,857例確診，分別為18,186例境外移入、4,390,617例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,531例COVID-19死亡病例，其中8,516例本土，個案居住縣市分布為新北市1,928例、臺北市1,001例、臺中市824例、高雄市773例、臺南市648例、桃園市641例、彰化縣493例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣241例、基隆市203例、嘉義縣179例、苗栗縣177例、宜蘭縣171例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。