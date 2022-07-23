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衰！美魔女遭同1人「離婚2次」　原因曝光

桃園1名A小姐2019年打算跟二婚丈夫離婚，卻意外被告知犯了重婚罪，後續又遭第一任丈夫二度訴請離婚。（圖／CTWANT繪圖組）

▲桃園1名A小姐2019年打算跟二婚丈夫離婚，卻意外被告知犯了重婚罪，後續又遭第一任丈夫二度訴請離婚。（圖／CTWANT，下同）

圖、 文／CTWANT

桃園一名A小姐（化名，63歲）2019年間和第二任丈夫鬧離婚時才被法院告知「免離」，因為她1986年間第1次婚姻仍有效，而第一任丈夫大明（63歲，化名）得知此事後提起離婚訴訟，一審二審法官都判離，讓A小姐相當憤怒。她淚訴多年前大明不告而別，還請姊姊出面勸她離婚，對照如今判決，A小姐等於被同一人「離婚2次」，讓她怒控「我從頭到尾沒做錯事，為何要被離婚？」

A小姐是緬甸華僑，五官深邃，雖然年已6旬，但一頭烏黑長髮加上白皙皮膚，堪稱美魔女，不過近2年來因為婚姻問題吃了不少苦頭，因為她怎麼也想不到36年前的第一段婚姻至今仍屬有效，還害自己涉及重婚。

回憶起與第一任丈夫大明相遇，A小姐說1978年暑假自已是師大新鮮人，坐公車偶遇大明即被對方驚為天人，不僅上前搭訕，還展開猛力追求，天天到宿舍站崗、打電話，終於將A小姐追到手，雖然大明遠在成大念書，2人一南一北，但書信來往頻繁感情深厚，寒暑假時A小姐直接住在大明台北家中，當年師大畢業典禮，大明奶奶也到場參加，而大明二姊結婚，家族合照中也有A小姐倩影，她儼然已是家族公認的準媳婦。

2人相戀8年，1986年間大明服完兵役被爸媽安排到美國居住，希望他能取得綠卡，也叮囑A小姐之後一起到美生活，但就怕兩人感情生變，A小姐說大明慫恿她，在他赴美前2人先到法院辦結婚公證，當天即由大明二姊擔任見證人完成公證，大明也承諾回台後即稟明父母補辦婚宴以及到戶政事務所登記，不過大明僅到美國一年，就耐不住相思之苦匆匆返台。

A小姐師大畢業後被分發到花蓮任教，與大明當起周末夫妻，不過1989年間3月間，A小姐回台北和大明看完電影，2人在台大附近閒逛時，一名女子衝過來抱住大明哀求「不要離開我！」A小姐才知道有了第三者，2人感情開始生變，常有口角。

A小姐五官深邃，長相標緻，她說跟第一任丈夫相戀8年才步上紅毯，而當年對方故意搞消失，可能是因不想離婚、分她財產。（圖／讀者提供）

▲A小姐五官深邃，長相標緻，她說跟第一任丈夫相戀8年才步上紅毯，而當年對方故意搞消失，可能是因不想離婚、分她財產。

1989年底，大明的姊姊約A小姐見面，詢問「妳想不想離婚？」A小姐說不認為2人間感情已逝，便拒絕此一提議。隔了2天，大明約她到石門水庫2天1夜小旅行，期間也未提起隻字片語，她以為婚姻不易，2人終會重修舊好，沒想到大明卻開始鬧消失，找不到人，A小姐也賭氣不找對方，就這麼過了4年，直到1993年小姑告訴她，叫她不要再等了「我哥已經跟別人成家，應該也找律師處理好離婚事宜。」

至此，A小姐徹底死心，恰巧那時小她12歲的第二任丈夫小龍（化名）對她猛獻殷勤，她才放開心胸接納對方，1994年2人結婚，婚後育有1子1女，家庭生活平凡幸福，未料，婚後20多年某天，小龍無意中得知妻子竟然曾結過婚，因此氣急敗壞，和A小姐感情降至冰點，並開始流連在外，不願回家。

眼看婚姻名存實亡，2019年間A小姐打算慧劍斬情絲跟2婚夫小龍離婚「兩清」，她向法院提起離婚訴訟，但竟被告知「不用辦離婚」，因為A小姐的第一段婚姻還存在，因此她與小龍的婚姻是無效的。

A小姐多次向戶政人員表達「我想保住第2段婚姻！」卻通通遭駁回，因為從市府民政局到內政部、法務部，主管機關全認為A小姐第一段婚姻存在。由於大明也算是重婚，A小姐用盡各種方法聯繫大明，希望私下討論出解決方法，未料對方直接向法院訴請離婚，法官也依多年未有同居事實，一審二審都判准離婚。

A小姐相當不甘心，她說自己等於被同一人離婚2次，情何以堪，加上她得知大明現在為3家科技公司負責人，對照自己處境，又回想過往「我在大明身上浪費16年，且當年借他好多錢，都沒還我」，A小姐吃了秤砣鐵了心，她認為「錯誤較多的一方無權提出離婚」因此上訴提出離婚無效，還要跟「負心漢」分財產，為自己討公道。

至於A小姐和大明所涉及的重婚罪，由於已超出法定的20年追訴期，因此檢察官不予起訴。

對於被控搞消失又離婚A小姐2次一事，電子公司董事長大明澄清自己絕非負心人，他說當年雙方相處出問題，甚至無法溝通才會選擇離婚，且雙方是達成共識和平分手，怎料多年後A小姐竟重提舊事。他更透露，A小姐曾想把自己二婚所生的子女冠他的姓，但雙方做了親子鑑定，確認小孩不是他的，法院也判A小姐敗訴，這一連串舉動讓他懷疑A小姐都是「為了錢」，因為A小姐還曾開價3億和解金，他說自己是胼手胝足創立公司，不是有錢人，這個價錢太離譜，未來一切都將交給司法，相信會還自己一個公道。

拿出當年法院公證的結婚證書，A小姐說16年青春都給了第一任丈夫，未料婚後雙方情變，事隔多年竟害她身陷重婚烏龍。（圖／攝影方萬民）

▲拿出當年法院公證的結婚證書，A小姐說16年青春都給了第一任丈夫，未料婚後雙方情變，事隔多年竟害她身陷重婚烏龍。

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