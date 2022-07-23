林志穎自撞起火！　特斯拉車友曝「90%車禍原因」

記者葉國吏／綜合報導

藝人林志穎22日開特斯拉Model X自撞，震驚社會。有車友從監視器畫面看林志穎事發前的行車軌跡推測出事原因。

林志穎22日上午10時許，駕駛特斯拉Model X載著兒子Jenson，行經桃園市蘆竹區中正北路時自撞分隔島，導致林多處受傷及骨折，目前在林口長庚進行手術及評估，Jenson則是臉部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

▲林志穎父子在桃園蘆竹中正北路發生嚴重車禍。（圖／翻攝自記者爆料網、爆廢公社）

從監視器畫面可以看見，林志穎駕駛特斯拉先是緩緩在路口迴轉後，便一路繼續向前行駛，不料卻在接近撞擊點的前方路口時，突因不明原因開始向右偏離車道，自撞指示桿，整輛車隨後也陷入火海，父子2人一度受困在車內，所幸被路過民眾看見，緊急將2人拖出。

▲林志穎駕特斯拉自撞分隔島起火，監視器畫面曝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

對於林志穎車禍原因，有網友回文推測他可能是在測試EAP（Enhanced AutoPilot，增強型自動輔助駕駛）。不過根據《聯合報》報導，有同為特斯拉車主有不同想法，他表示在一般道路是不能開啟自動駕駛功能，如果真的開啟會讓車道置中，不會像監視器畫面那樣壓到道路邊緣，認為車禍發生應該是90%人為操作疏失，可能是路況不熟導致。