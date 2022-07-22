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林志穎自撞！命理專家「4生肖有劫數」4天前預言詭異命中

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人林志穎22日駕駛要價388.9萬起跳的白色特斯拉Model X，行駛在桃園市蘆竹區中正北路時發生自撞，引起社會關注。有網友發現，命理專家小孟老師4天前就在臉書發文提醒屬虎的民眾，近期可能會遇到「交通事故」的劫數。沒想到竟巧合預言成真。

林志穎22日上午10時許，駕駛特斯拉Model X載著兒子Jenson，行經桃園市蘆竹區中正北路時自撞分隔島，導致林多處受傷及骨折，目前在醫院進行手術及評估，Jenson則是臉部擦傷，受到驚嚇，沒有大礙。

小孟老師18日發文指出，今年鬼門提早開，因此有4生肖會遇到劫數，鬼月前後都必須要注意，包括生肖屬虎、豬、狗及鼠的人，並各自解說會遇到的情況及如何化解災厄。

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▲▼ 林志穎。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲林志穎。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲▼林志穎自撞！命理專家「4生肖有劫數」4天前預言命中。（圖／翻攝小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

▲小孟老師4天前的預言警告。（圖／翻攝小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

其中，有網友發現，林志穎於1974年出生，生肖屬虎。小孟老師文中指出，屬虎的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，建議出門在外要小心謹慎務必配帶紅包袋能化煞。

林志穎的弟弟林志鑫22日在記者會上表示，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，「接下來2、3天是關鍵」，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

鬼門提早開，四生肖有劫數 文/清水孟國際塔羅小孟老師 鬼月前後以下生肖要注意： 1.屬虎：交通事故，罰單。 屬虎的朋友在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此有破財的跡象，小孟老師建議您出門在外要小心謹慎務必配帶紅包袋能化煞。 2.屬豬：...

小孟老師星座塔羅牌之清水孟發佈於 2022年7月17日 星期日

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