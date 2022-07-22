湖口鄉長林志華告別式　楊文科不捨：屆滿離開仍留下許多建設



▲新竹縣湖口鄉長林志華日前因病過世，今日舉行告別式。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

湖口鄉長林志華日前因病過世，今(22)日舉行告別式，新竹縣各機關首長、民代紛紛到場致哀，新竹縣長楊文科親自致謝辭時表示，看到國民黨主席朱立倫致贈「一等華夏」獎章表彰志華鄉長，感謝志華鄉長貢獻付出，為之動容，一切發生的很突然，大家都很哀痛，今天與大家齊聚在此，以哀戚及緬懷的心情，來向志華鄉長道別，謹代表遺族，向大家表達萬分的感謝。

楊文科說，志華鄉長出生民國53年，曾前往英國及美國攻讀碩士學位，相當認真勤學，學成後，也進入父親的建設公司幫忙；另一方面，經由前縣長范振宗介紹，與何美華女士結婚，婚姻幸福美滿且育有一子一女，兒子裕倫目前就讀陽明交大研究所，女兒裕庭就讀臺科大，子女勤奮好學、乖巧懂事；希望各位親朋好友，繼續疼惜及栽培志華鄉長的兩位小孩，日後光耀門楣，以慰志華鄉長在天之靈。

▲楊文科感謝林志華鄉長貢獻付出，他表示一切發生的很突然，大家都很哀痛。

民國99年志華鄉長當選第十七屆新竹縣議員，開啟政治之路，因為他始終堅持「一步一腳印」的哲學，秉持「做什麼，就要像什麼」的精神，積極服務鄉梓、參與社會服務，高票當選兩屆湖口鄉長，雖然將在屆滿時，他離開大家了，但他留下很多建設，將近8年的任期，完成湖口鄉20個村，村村都有集會所的施政目標。

另外，在志華鄉長任期內也完成新建湖口鄉立圖書館啟用、湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程、台一線公共路燈改善工程等重大建設，還有他謹記在心的湖口麥當勞，也開工了，還有特色公園也覓土地興建，至於鄉公所遷建，縣府也全力配合，湖口鄉的一切他都盡心盡力，且在他任內社會福利更是大幅增加，提供鄉親全方位的關懷與照顧。

楊文科讚揚林志華為人和善、謙和有禮、敦厚樸實，重情重義，在公務上為民所繫、為民所謀、戮力從公、勞心勞力，廣受湖口鄉親愛戴，並對湖口鄉建設發展有重大貢獻，但惋惜老天不多給他一點時間繼續志業，留給大家無限的悲痛和哀思。

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