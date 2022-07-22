首例熱中暑併新冠死亡！40多歲男高燒44度送醫確診「曾打3劑疫苗」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增2萬3813例本土病例，另增280例境外移入；確診個案中另增86例死亡。今日死亡個案中，有一名40多歲男性，曾打過3劑疫苗，但仍因熱中暑併多重器官衰竭，肺炎併敗血性休克過世，為今年首例中暑併新冠死亡個案。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案有精神病史，平時在家照顧，7/18被家人發現昏迷，因為家中屬於密閉環境相當悶熱，送醫時體溫高達44度，7/18到急診同時驗出新冠肺炎，7/19就併發多重器官衰竭併敗血性休克過世。

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▲▼指揮中心7/22公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心今日公布國內新增24,093例COVID-19確定病例，分別為23,813例本土個案及280例境外移入；另確診個案中新增86例死亡。

指揮中心表示，今日新增之23,813例本土病例，10,767例男性，13,034例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,140例)，臺中市(2,846例)，桃園市(2,562例)，高雄市(2,513例)，臺北市(2,352例)，臺南市(1,877例)，彰化縣(1,089例)，屏東縣(765例)，苗栗縣(648例)，新竹縣(644例)，宜蘭縣(601例)，雲林縣(586例)，新竹市(569例)，花蓮縣(499例)，嘉義縣(448例)，南投縣(434例)，基隆市(335例)，臺東縣(304例)，嘉義市(283例)，金門縣(159例)，澎湖縣(131例)，連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日。