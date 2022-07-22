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印度民主史上首例！女性原住民領袖慕爾穆當選總統

▲▼印度第16屆總統選舉由女性部落領袖慕爾穆（右）以壓倒性票數勝出，總理莫迪（左）獻花祝賀。（圖／翻攝自推特／narendramodi）

▲印度第16屆總統選舉由女性部落領袖慕爾穆（右）以壓倒性票數勝出，總理莫迪（左）獻花祝賀。（圖／翻攝自推特／narendramodi）

文／中央社記者林行健新德里21日專電

印度第16屆總統選舉今天完成計票，由女性部落領袖慕爾穆以壓倒性票數勝出，成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。慕爾穆將於25日宣誓就職。

現任總統柯文德（Ram Nath Kovind）的5年任期將於24日結束，印度於18日舉行新一屆總統選舉。總統一職是以間接選舉的方式產生，近4800名國會議員及各省省議員參與投票。

計票程序今天上午展開，截至印度時間晚間8時，印度人民黨（BJP）為首的執政聯盟提名的慕爾穆（Draupadi Murmu）已取得2161票，以選區人口為依據計算所得的「選票價值」為57萬7777票，達到總票數50%的要求。

另方面，在野陣營推舉的前財政部長辛哈（Yashwant Sinha）取得1058票，選票價值為26萬1062票。

結果揭曉後，辛哈已在推特向慕爾穆表示祝賀。

慕爾穆現年64歲，出身印度東部奧里薩省（Odisha）森索族（Santhal）原住民部落，幼時克服艱苦環境完成學業後成為教師，1997年加入BJP從政。2000年當選省議員，曾任奧里薩省商業暨交通廳、漁業暨畜牧廳的廳長。

2015年5月，慕爾穆被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor），2021年7月卸任。擔任總督期間，慕爾穆曾拒絕簽署省議會兩道涉及原住民祖地商用化的法案，讓外界認為她可能不會只是政府的橡皮印章。

有觀察人士認為，在印度嘗試擺脫種姓制度包袱以及弱勢族群難翻身的形象之際，BJP下了一步好棋，至少17名在野陣營的國會議員及100多名省議員違背政黨意志，把票投給了慕爾穆。

有分析人士指出，BJP已鞏固北印度選票，現正透過提名原住民人士出任總統，爭取原住民以及弱勢族群的支持。

這是印度第16屆總統選舉，由於首任總統普拉薩（Rajendra Prasad）成功連任，因此慕爾穆將是印度第15位總統。

根據印度憲法，總統是國家元首及三軍統帥，被賦予諸多行政及立法領域上的職權，包括任命內閣官員、簽署法案等。但印度採行內閣制，大多數職權實務上是由總理執行，總統是象徵性的虛位元首。

印度媒體報導，總統月薪約50萬盧比（約新台幣18萬7000元），卸任後月領約15萬盧比退休俸，終身享受免費醫療服務以及住所。

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